Επιβάτης αεροπλάνου είχε φίδια κρυμμένα μέσα στο παντελόνι του

Οι αξιωματικοί της TSA στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι σοκαρίστηκαν όταν βρήκαν μια τσάντα με φίδια κρυμμένα στο παντελόνι ενός άνδρα.

Ανακάλυψαν τα ερπετά κρυμμένα σε κάτι που φαινόταν να είναι μια τσάντα γυαλιών ηλίου, στο παντελόνι του επιβάτη σε ένα σημείο ελέγχου αεροδρομίου στις 26 Απριλίου, σύμφωνα με μια ανάρτηση στο X από τη Διοίκηση Ασφάλειας Μεταφορών. Η φωτογραφία των δύο μικρών φιδιών και η καμουφλαρισμένη τσάντα που βρίσκονταν, συμπεριλήφθηκε στην ανάρτηση.

Officers at @iflymia detected this bag of snakes hidden in a passenger’s pants at a checkpoint on Fri, April 26. @TSA called our @CBPSoutheast and Miami-Dade Police partners in to assist, and the snakes were turned over to the Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. pic.twitter.com/CggJob8IT8

— TSA_Gulf (@TSA_Gulf) April 30, 2024