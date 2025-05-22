Κακοποίσηση παιδιών στη Λάρισα: Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο 50χρονος σύντροφος της μητέρας

Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή 23 Μαΐου, πήρε ο 50χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση κακοποίησης δύο αδελφών 5 και 6 χρόνων, στη Λάρισα.

Τον 50χρονο κατονόμασαν ως υπαίτιο για τα σημάδια, τα ίδια τα παιδιά τα οποία παραμένουν στην Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου Λάρισας.







Η κλινική εξέταση των παιδιών της 32χρονης από τους γιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, ήταν αυτή που άρχισε να ξετυλίγει το νήμα της υπόθεσης της κακοποίησής τους, οδηγώντας τις δικαστικές Αρχές στην άσκηση ποινικών διώξεων και στις συλλήψεις της μητέρας, του πρώην συζύγου της αλλά και του 50χρονου άνδρα από τη Λάρισα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.







Στο κάδρο των ερευνών είναι και ο πατέρας των παιδιών, ο οποίος υποστηρίζει ότι βρισκόταν στη Λιβαδειά για δουλειά και επικαλείται μάρτυρες. «Είχα δει την πλήρη αδιαφορία της και ότι δεν είναι άνθρωπος» δήλωσε ο πατέρας, ο οποίος ερωτηθείς αν ο ίδιος είχε κακοποιήσει τα παιδιά του απάντησε «ποτέ». Ο πατέρας των παιδιών απολογείται επίσης αύριο ενώ η μητέρα παραμένει προφυλακισμένη.

