Χρήστος Μαυρίκης: Ποινική δίωξη για την απόπειρα δωροδοκίας αρεοπαγίτη δικαστή

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για το κακούργημα της δωροδοκίας δικαστή προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοτικών Αθηνών σε βάρος του Χρήστου Μαυρίκη, που κατηγορείται ότι επιχείρησε να δωροδοκήσει αρεοπαγίτη δικαστή για υπόθεση τρίτου.

Ο κατηγορούμενος οδηγείται σε ανακριτή προκειμένου να λάβει προθεσμία, να μελετήσει τη δικογραφία και να απολογηθεί.

Ο Χρήστος Μαυρίκης, γνωστός για την εμπλοκή στην υπόθεση των υποκλοπών στις αρχές της δεκαετίας του 1990, συνελήφθη το πρωί της Τρίτης (20/05) στο σπίτι του, στα Σπάτα, από Αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Βορειοανατολικής Αττικής.

Νωρίτερα, είχε προηγηθεί καταγγελία από γνωστό αεροπαγίτη ότι είχε λάβει επιστολή από τον κατηγορούμενο, με την οποία του ζητούσε να παρέμβει για επαγγελματική του υπόθεση έναντι οικονομικού ανταλλάγματος.

Μετά την καταγγελία, διατάχθηκε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για το αδίκημα της Δωροδοκίας Δικαστή και ο Χρήστος Μαυρίκης αναζητήθηκε και συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Ο Χρήστος Μαυρίκης αντιμετωπίζει το κακουργηματικό αδίκημα της δωροδοκίας δικαστή και όχι της απόπειρας δωροδοκίας δικαστή, καθώς εφόσον η απόπειρα δωροδοκίας αφορά δικαστή, τότε αυτομάτως θεωρείται ότι το αδίκημα της δωροδοκίας είναι τετελεσμένο και κατά συνέπεια είναι καθαρή δωροδοκία, σύμφωνα με το άρθρο 237 (παράγραφος 2) του Ποινικού Κώδικα. Μόνο η υπόσχεση προς δικαστή, εκλαμβάνεται ως τετελεσμένο γεγονός και όχι ως απόπειρα.

Για το συγκεκριμένο αδίκημα προβλέπεται ποινή κάθειρξης από 5 έως 10 έτη και χρηματικό πρόστιμο από 30.000 ευρώ έως 250.000 ευρώ.

