Γλυφάδα: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. οι δράστες διάρρηξης σε οικία με λεία 242.000 ευρώ
clock 19:48 | 06/07/2025
Δύο αλλοδαποί, ηλικίας 28 και 38 ετών, που είχαν ταυτοποιηθεί και αναζητούνταν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής ως δράστες διάρρηξης σε οικία στην περιοχή της Γλυφάδας με λεία 242.000 ευρώ, συνελήφθησαν από την ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., μεσημβρινές ώρες της 3ης Ιουλίου, έλαβαν σήμα του κέντρου αναφορικά με άτομα τα οποία είχαν αποκτήσει πρόσβαση στο εσωτερικό πολυκατοικίας στην περιοχή της Γλυφάδας, έχοντας παραβιάσει την κεντρική θύρα της.

Κατά την άφιξή τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν στην είσοδο της πολυκατοικίας τον 38χρονο, ο οποίος ήταν επιφορτισμένος με την κατόπτευση του χώρου και την ειδοποίηση του συνεργού του σε περίπτωση προσέγγισης αστυνομικών, ενώ ο 28χρονος εντοπίστηκε να κρύβεται στον υπόγειο κοινόχρηστο χώρο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχαν παραβιαστεί οι πόρτες από τις αποθήκες.

Στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη, ο 28χρονος δε δίστασε να επιτεθεί με κατσαβίδι στους αστυνομικούς με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός εξ αυτών.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος  διαρρηκτικών εργαλείων, καθώς επίσης και ρουχισμός.

Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, η οποία επελήφθη προανακριτικά.

Από την προανακριτική έρευνα σε προγενέστερο χρόνο και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και στοιχείων, οι κατηγορούμενοι είχαν ταυτοποιηθεί και αναζητούνταν ως δράστες διάρρηξης που είχε λάβει χώρα πρώτες πρωινές ώρες της 30ης Απριλίου σε οικία στην περιοχή της Γλυφάδας, απ’ όπου είχαν αφαιρέσει το χρηματικό ποσό των 242.000 ευρώ και 20 χρυσές λίρες.

Σε επερχόμενη έρευνα στις οικίες τους, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

  • κυνηγετικό όπλο
  • 30 κυνηγετικά φυσίγγια
  • πιστόλι κρότου αερίων
  • 25 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων
  • 5 μαχαίρια
  • ξιφίδιο
  • 2 ζευγάρια χειροπέδες
  • πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος (γκλοπ)
  • διόπτρα
  • ρουχισμός που είχε χρησιμοποιηθεί στην εν λόγω διάρρηξη
  • 3 ασύρματοι
  • 6 επιχειρησιακές τηλεφωνικές συσκευές
  • 1.200 ευρώ
  • 36 χρυσές λίρες και
  • πλήθος ασημικών σκευών.
Γλυφάδα ευρήματα

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πλημμύρες στο Τέξας: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών - Αγωνία για δεκάδες αγνοούμενα παιδιά

Το Ισραήλ διαμορφώνει την απάντησή του στην πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα

Πειραιάς: «Τι να σου πω μαμά, ότι με βίασαν;» – Συγκλονίζει η 14χρονη

