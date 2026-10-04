ΕΟΠΥΥ: Έλεγχος σε 6 ιδιωτικές κλινικές που συνδέονται με την κλινική των παράνομων χημειοθεραπειών

Εκτός από την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, ελέγχονται άλλες 5 συνεταιρικά ελεγχόμενες από την ίδια οικογένεια ιδιωτικές κλινικές.

Επισταμένως και λεπτομερειακά εξακολουθούν να ελέγχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) τις υποβολές, τα τιμολόγια και τις παρεχόμενες υπηρεσίες από 6 ιδιωτικές κλινικές της χώρας μας, ιδιοκτήτης της οποίας φέρεται ότι είναι η οικογένεια στην οποία ανήκει και η επίμαχη ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, εντός της οποίας λειτουργούσε παρανόμως και παραβιάζοντας την βεβαίωση καλής λειτουργίας ένα πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα.

Σύμφωνα με τις πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του iefimerida, μάλιστα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ κάνουν φύλλο και φτερό όλες τις υποβολές και τα τιμολόγια των τελευταίων ετών και από άλλες 5 συνεταιρικά ελεγχόμενες από την ίδια οικογένεια ιδιωτικές κλινικές, καθώς και τις πραγματικές παρεχόμενες από αυτές υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους του Οργανισμού.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες του iefimerida, ελέγχονται συστηματικά εδώ και λίγες ημέρες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ 2 ιδιωτικές κλινικές στην Λαμία, 2 στην Λάρισα, 4 στην Θεσσαλονίκη, 2 στην Αθήνα και 1 στην Κατερίνη.

Πάντως, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ δεν έχουν, μέχρι στιγμής, καταλήξει σε σχετικά συμπεράσματα και αποτελέσματα, ούτε καν για την περιβόητη ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, αν και βάσιμες είναι οι εκτιμήσεις ότι οι συνολικές υποβολές προς τον ΕΟΠΥΥ εκ μέρους των ως άνω 11 ιδιωτικών κλινικών, στις οποίες νοσηλεύονται σήμερα συνολικά περίπου 300 ασθενείς, δεν πρέπει να ξεπερνούν, σε καμία περίπτωση, τις 100.000 ευρώ μηνιαίως.

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