Άρειος Πάγος: Τούρκος αυτοτραυματίστηκε στον λαιμό όταν απορρίφθηκε το αίτημά του να μην εκδοθεί στη χώρα του
clock 13:53 | 08/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Αναστάτωση σημειώθηκε στη δικαστική αίθουσα του Άρειο Πάγου τη στιγμή κατά την οποία το Ποινικό Τμήμα ανακοίνωσε ότι απορρίφθηκε η αίτηση Τούρκου εκζητούμενου και κατά συνέπεια έπρεπε να σταλεί στη γείτονα χώρα, με τον ίδιο να τραυματίζει ελαφριά τον λαιμό του με ένα μικρό αιχμηρό αντικείμενο.

Αμέσως έπαυσαν οι αστυνομικοί και η Δικαστική Αστυνομία και του αφαίρεσαν το αιχμηρό μεταλλικό αντικείμενο.

Κλήθηκε το ΕΚΑΒ όπου διαπιστώθηκε μια μικρή εκδορά στο λαιμό, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε ήδη στις φυλακές όπου κρατείτο.

Εισαγγελέας της έδρας ήταν ο αντεισαγγελέας Βασίλης Φλωρίδης, ο οποίος ανέβηκε στην έδρα απλά για την δημοσίευση της απόφασης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Μουρτζούκου: Με χειροπέδες και αλεξίσφαιρο στα δικαστήρια -Πώς την «έδεσαν» οι αστυνομικοί

Τραγωδία στην Ξάνθη: Σφηνωμένα κάτω από βράχο εντοπίστηκαν τα δύο 16χρονα παιδιά

Κρήτη: Γερές μπίζνες για τους Λίβυους δουλεμπόρους: Βγάζουν εκατομμύρια με μια "καραβιά"

