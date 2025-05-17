Αντικατάσταση ταυτοτήτων με ημερομηνία έκδοσης πριν την 25/9/2023 - Τι πρέπει να κάνετε

Από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για τους πολίτες:

Έχω ταυτότητα με ημερομηνία έκδοσης πριν την 25/09/2023. Μπορώ να την αντικαταστήσω με νέου τύπου και τι δικαιολογητικά θα χρειαστούν;

Εάν επιθυμείτε να αντικαταστήσετε την παλαιά ταυτότητά σας με δελτίο νέου τύπου, μπορείτε να το κάνετε ανεξαρτήτως του πόσο πρόσφατη είναι.

Σε αυτήν την περίπτωση θα χρειαστούν :

– Τα δικαιολογητικά της αρχικής έκδοσης, πλην του μάρτυρα.

– Το παλαιό δελτίο ταυτότητας, το οποίο θα το επιδείξετε κατά την αίτησή σας και θα το παραδώσετε στην Αρχή έκδοσης μόλις παραλάβετε το νέο σας έγγραφο.

Για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας, θα υποβάλλετε αυτοπροσώπως στην Αρχή έκδοσης της επιλογής σας, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας σας, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Φωτογραφία, σε ψηφιακή μορφή.

Η φωτογραφία δύναται να λαμβάνεται είτε απευθείας στις Αρχές έκδοσης, είτε μπορείτε να απευθυνθείτε σε έναν πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο, ο οποίος θα αναρτήσει τη φωτογραφία σας στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο φωτογράφος θα σας δώσει έναν κωδικάριθμο, τον οποίο μέσω της εφαρμογής myPhoto θα πρέπει να συσχετίσετε με το ΑΦΜ σας και στη συνέχεια να εξουσιοδοτήσετε την εφαρμογή “Έκδοση/Αντικατάσταση Δελτίων Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών” να την αντλήσει. Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε εδώ.

Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη προκειμένου ο υπάλληλος της αρμόδιας Αρχής έκδοσης, να αναζητήσει και να ανακτήσει τη φωτογραφία σας.

β) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα σας χορηγηθεί από την Αρχή έκδοσης.

Βάσει της αιτήσεώς σας, θα πραγματοποιηθεί αυτεπάγγελτη αναζήτηση, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών, των απαραίτητων, για την έκδοση του δελτίου, στοιχείων δημοτολογίου. Η αίτηση θα εκτυπωθεί και θα σας ζητηθεί να υπογράψετε.

γ) Αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας, η οποία θα σας χορηγηθεί από την Αρχή έκδοσης.

Η αίτηση συμπληρώνεται από την αρμόδια Αρχή έκδοσης, με βάση τα στοιχεία σας, όπως αυτά προκύπτουν από το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών ή από το πιστοποιητικό του Δήμου, στο δημοτολόγιο του οποίου είστε εγγεγραμμένος.

Αφού την υπογράψετε ηλεκτρονικά (με ψηφιακή υπογραφή επί ειδικού εξοπλισμού), θα εκτυπωθεί και θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε το ακριβές των στοιχείων που περιέχει και να την υπογράψετε και χειρόγραφα.

δ) Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10,00€.

Για την έκδοση κάθε δελτίου απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους 10,00€ (Τύπος Παραβόλου: [4485] – “Έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνα πολίτη”), το οποίο αντιστοιχεί στο αντίτιμο του σώματος του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης – προσωποποίησής του, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς του.

Εάν είστε πολύτεκνος (ιδιότητα η οποία πρέπει να προκύπτει από σχετικό αποδεικτικό, π.χ. βιβλιάριο πολυτέκνων), το παράβολο που θα πρέπει να πληρώσετε είναι το μισό, 5,00€ (Τύπος Παραβόλου: [4486] – “Έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνα πολίτη (πολυτέκνων)”.

Επιπλέον, για την αίτηση έκδοσης δελτίου απαιτείται η υποβολή του ενσήμου της Ελληνικής Αστυνομίας, ύψους 0,50 €, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε είτε ηλεκτρονικά (Τύπος Παραβόλου: [2043] – “Η αίτηση (καρτέλα) για την έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνος υπηκόου (Ένσημο ΕΛ.ΑΣ.)” είτε σε έντυπη μορφή στην Αρχή έκδοσης κατά την ημέρα υποβολής του αιτήματος, καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό ύψους 0,50 €.

Για την έκδοση όλων των ανωτέρω παραβόλων πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με την υπηρεσία e-Παράβολο.

Κατά την προσέλευση σας στην Αρχή έκδοσης για έκδοση δελτίου ταυτότητας θα πρέπει να έχετε εκδώσει ήδη τα απαιτούμενα παράβολα. Για να χρησιμοποιηθεί/κατατεθεί ένα e-παράβολο στο φορέα, είναι απαραίτητο να έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του.

Σε περίπτωση έκδοσης λάθος παραβόλου, μπορείτε να αιτηθείτε την επιστροφή των χρημάτων σας, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ.

Επιπλέον:

α) Το παλαιό δελτίο ταυτότητάς σας σε περιπτώσεις αντικατάστασης, πλην των περιπτώσεων απώλειας και κλοπής.

β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία αναφέρονται οι συνθήκες απώλειας ή φθοράς, για τις περιπτώσεις έκδοσης – αντικατάστασης του δελτίου λόγω απώλειας ή φθοράς, αντίστοιχα.



Σε περίπτωση έκδοσης – αντικατάστασης του δελτίου ταυτότητας λόγω κλοπής, υποβάλλεται πρόσφατη βεβαίωση Ελληνικής Αρχής (Αστυνομικής ή Προξενικής) στην οποία δηλώθηκε η κλοπή.

γ) Το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό σας, θα αναγράφονται και με λατινικούς χαρακτήρες, με μεταγραφή σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. 743. (δείτε τα στοιχεία σας με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 εδώ)

Εάν επιθυμείτε κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία, να αναγραφεί με τρόπο διαφορετικό του προτύπου ΕΛΟΤ 743, θα πρέπει να προσκομίσετε ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει η εν λόγω διαφορά.

δ) Εφόσον επιθυμείτε να αναγραφεί επί του δελτίου η ομάδα και το RHESUS του αίματός σας, θα πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου ή κάρτα αιμοδότη, στην οποία να αναγράφεται αυτή.

Η αναγραφή του εν λόγω στοιχείου, δεν είναι υποχρεωτική.

ε) Εφόσον γέρεται στο πρόσωπο σας δερματοστιξία (τατουάζ), θα πρέπει να προσκομίσετε ιατρική βεβαίωση από την οποία προκύπτει ο μόνιμος χαρακτήρας αυτής.

στ) Κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για έκδοση νέου δελτίου, ο αρμόδιος υπάλληλος θα σας ζητήσει να σας δακτυλοσκοπήσει.

Η δακτυλοσκόπηση, η οποία γίνεται με ειδικό, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αφορά τη λήψη δύο (2) δακτυλικών αποτυπωμάτων και συγκεκριμένα των δεικτών των δύο χεριών σας.

Σε περίπτωση μόνιμης ή προσωρινής αδυναμίας λήψης δακτυλικού αποτυπώματος δείκτη, λαμβάνεται κατά σειρά αποτύπωμα του αντίχειρα, μέσου ή παράμεσου του ιδίου χεριού, ενώ στην περίπτωση μονόχειρα λαμβάνεται αποτύπωμα και δεύτερου δακτύλου από το υπάρχον χέρι, με την ίδια ως άνω σειρά.

Η μόνιμη ή προσωρινή αδυναμία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων, πέραν των περιπτώσεων εμφανούς ακρωτηριασμού, αποδεικνύεται με ιατρικό πιστοποιητικό, το οποίο φέρει την υπογραφή ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας με την πάθηση που βεβαιώνεται.

Επισημαίνεται ότι εάν είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη των δακτυλικών σας αποτυπωμάτων, τότε η διάρκεια του δελτίου σας θα είναι περιορισμένη (ισχύς 12 μηνών), αντί 10 ετών που ισχύει για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις.

ζ) Εφόσον πρόκειται για έκδοση δελτίου σε πρόσωπο, η επιμέλεια του οποίου ασκείται σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή το οποίο τελεί σε επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση, τότε θα πρέπει να προσκομιστεί και η σχετική απόφαση καθορισμού επιμέλειας ή ορισμού επιτρόπου ή δικαστικού συμπαραστάτη.

η) Οι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και Οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων και οι αντίστοιχοι των Σωμάτων Ασφαλείας, που εξέρχονται από την ενεργό υπηρεσία ή την πολεμική διαθεσιμότητα, συνυποβάλλουν με την αίτησή τους και την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν.Δ.127/1969 βεβαίωση.

θ) Η αίτησή σας για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας, παίρνει αυτόματα έναν μοναδικό αριθμό, τον Αριθμό Αίτησης. Με αυτό τον αριθμό θα μπορείτε να απευθύνετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την αίτησή σας καθώς και να παραλάβετε το δελτίο σας.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης, θα σας αποσταλεί σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον Αριθμό Αίτησης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (Αρχή Έκδοσης, κλπ.)

