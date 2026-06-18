Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων: Νέα διοίκηση με πρόεδρο τον Μιχάλη Μαρακάκη

Σε νέα φάση εισέρχεται η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων μετά την επίσημη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική κατεύθυνση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για την επόμενη περίοδο.

Στο τιμόνι της τράπεζας παραμένει ο Μιχαήλ Μαρακάκης, ο οποίος αναλαμβάνει εκ νέου καθήκοντα Προέδρου.

Η ανανεωμένη σύνθεση του οργάνου συνδυάζει την εμπειρία στελεχών που γνωρίζουν σε βάθος την τοπική αγορά με την τεχνοκρατική προσέγγιση που απαιτεί το σύγχρονο τραπεζικό περιβάλλον.

Η νέα σύνθεση του προεδρείου

Πρόεδρος Δ.Σ.: Μαρακάκης Μιχαήλ

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Ανδρουλάκης Γεώργιος

Γραμματέας Δ.Σ.: Κουλιεράκης Ιωάννης

Ταμίας Δ.Σ.: Φαραντάκης Γεώργιος

Εκτελεστικοί Σύμβουλοι και Μέλη

Κρίσιμο ρόλο στην καθημερινή λειτουργία και την υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων της τράπεζας αναλαμβάνουν οι εντεταλμένοι εκτελεστικοί σύμβουλοι, πλαισιωμένοι από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.:

Εντεταλμένοι Εκτελεστικοί Σύμβουλοι

Αποστολάκης Σπυρίδων, Ζυμβραγουδάκης Δημήτριος

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Αποστολάκης Εμμανουήλ

Βάμβουκας Αναστάσιος

Μαλινδρέτου Μαργαρίτα

Μπαουράκης Γεώργιος

Ποθητάκης Κωνσταντίνος

Σπερελάκη Μαρία

Τζατζιμάκης Γεώργιος

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων στοχεύει στη διατήρηση του ισχυρού κοινωνικού της αποτυπώματος, διευρύνοντας παράλληλα το μερίδιο αγοράς της.

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