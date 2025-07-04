Το ευχαριστώ του Δημάρχου Ιεράπετρας για την επιτυχία στην κατάσβεση - Επιστρέφει στην κανονικότατα η περιοχή

Το δημόσιο ευχαριστώ του Δημάρχου Ιεράπετρας, Εμμανουήλ Φραγκούλη για τη συμμετοχή όλων στην αντιμετώπιση της φωτιάς μετά από συντονισμένες και εντατικές προσπάθειες. Η φωτιά στην Ιεράπετρα τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν την επιφυλακή για αναζωπυρώσεις.

Ο Δήμαρχος ανακοίνωσε την άρση της υποχρεωτικής εκκένωσης, ενώ τα ξενοδοχεία και οι επιχειρήσεις επιστρέφουν στην κανονικότητα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την άρση της απαγόρευσης απομάκρυνσης των κατοίκων και των επισκεπτών από τις πληγείσες, από τη φωτιά, περιοχές του Δήμου, μετά από συντονισμένες και εντατικές προσπάθειες όλων των αρμόδιων φορέων.

Η κατάσταση έχει πλέον σταθεροποιηθεί, η φωτιά είναι υπό πλήρη έλεγχο και οι συνθήκες επιτρέπουν την ασφαλή επιστροφή στην κανονικότητα.

Εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης με κυρίαρχο μέλημα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και επισημαίνει:

“Ο Δήμος Ιεράπετρας παραμένει σε διαρκή εγρήγορση και επιχειρησιακή ετοιμότητα, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών και την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών.

Θέλω να διαβεβαιώσω τόσο τους συνδημότες όσο και τους επισκέπτες ότι οι ξενοδοχειακές μονάδες, τα καταλύματα, οι χώροι εστίασης, οι παραλίες παραμένουν πλήρως προσβάσιμες και συνεχίζουν να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

