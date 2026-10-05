Πλατανιάς: Έκτακτη επιχορήγηση ζητά ο δήμαρχος για την αποκατάσταση των ζημιών από την κακοκαιρία

Με επιστολή του ο Δήμαρχος Πλατανιά κος Ιωάννης Μαλανδράκης προς τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης & Π.Π. κ.Κων/νο Κατσαφάδο, τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταυρό Αρναουτάκη, την οποία κοιν/σε στους Βουλευτές του Νομού και τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Νικόλαο Καλογερή, ζητά την έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Πλατανιά, για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη από τις 2 έως και τις 4 Οκτωβρίου 2026.

Από την έως σήμερα καταγραφή και αποτίμηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, έχουν διαπιστωθεί σημαντικές καταστροφές και εκτεταμένες επιπτώσεις στη Δημοτική Ενότητα Μουσούρων. Σοβαρές καταστροφές έχουν επίσης καταγραφεί και σε άλλες κοινότητες καθώς και σε πολλούς ακόμη επιμέρους οικισμούς.

Για τις ανωτέρω περιοχές, ο Δήμαρχος Πλατανιά ζητά την κήρυξή τους σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης», προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των έντονων καιρικών φαινομένων και η ταχύτερη αποκατάσταση των ζημιών.

Image

Οι έντονες και καταιγιστικές βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο, με κατολισθήσεις, καταπτώσεις και αποκοπές τμημάτων δρόμων, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην ασφαλή πρόσβαση και μετακίνηση των κατοίκων, αλλά και στην εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων στις ορεινές περιοχές.

Ωστόσο, η έκταση και η σοβαρότητα των ζημιών υπερβαίνουν τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου, καθιστώντας αναγκαία την άμεση οικονομική συνδρομή της Πολιτείας.

Η ζητούμενη χρηματοδότηση θα κατευθυνθεί κατά προτεραιότητα στην αποκατάσταση του οδικού δικτύου και των δημοτικών υποδομών, την αντιμετώπιση κατολισθήσεων και καταπτώσεων, καθώς και στην αποκατάσταση της ασφαλούς πρόσβασης στις πληγείσες περιοχές, με τις απαιτούμενες παρεμβάσεις να εξειδικεύονται μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών.

Image

Στην επιστολή του, ο Δήμαρχος αναφέρεται και στις ιδιαίτερα σημαντικές ζημιές που έχουν προκληθεί στον πρωτογενή τομέα και ειδικότερα στις ζημιές που έχουν προκληθεί στον στις καστανοκαλλιέργειες και στις σταυλικες εγκαταστάσεις, όπου οι καστανοπαραγωγοί των πληγεισών περιοχών υπέστησαν πολύ μεγάλη απώλεια της φετινής παραγωγής τους, γεγονός που δημιουργεί σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, όπως ανάλογες καταστροφές έχουν υποστεί και οι κτηνοτρόφοι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καλοριφέρ: Καθαρίστε το εύκολα με το πιστολάκι των μαλλιών