Ο Δήμαρχος Ηρακλείου για τα διόδια στο ύψος της πόλης του Ηρακλείου

Με την δημοσιοποίηση του σχεδίου νόμου της σύμβασης παραχώρησης του έργου του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά – Ηράκλειο, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Υπενθυμίζοντας τη θέση της Δημοτικής μας Αρχής ότι θα πρέπει να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Δήμου Ηρακλείου για την βελτίωση του συνόλου των έργων στην «παράκαμψη» Ηρακλείου και ότι οι αστικές μετακινήσεις δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται με διόδια, θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στο δεύτερο ζήτημα. Το οποίο πρέπει να ικανοποιηθεί καθολικά, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς αστερίσκους.

Έπειτα από μια πρώτη ανάγνωση της σύμβασης, διαπιστώνουμε ότι η διατύπωση που υπάρχει με αναφορά σε χρονικό πλαίσιο μιας ώρας και μετακινήσεις από συγκεκριμένους κόμβους είναι δυσνόητη και απαιτεί διευκρινίσεις και αναδιατύπωση, ώστε να εναρμονιστεί και με τις δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, ότι δηλαδή στις αστικές μετακινήσεις δεν θα υπάρχουν διόδια.

Διευκρινίσεις χρειάζονται και ως προς τον χρόνο υλοποίησης των συστημάτων που αποτελούν προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παραπάνω απαλλαγής και εφαρμογής σκιωδών διοδίων, που είναι:

Να έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία το Σύστημα Διοδίων που θα επιτρέπει την αναλογική χρέωση των χρηστών του αυτοκινητόδρομου βάσει της διανυόμενης απόστασης με τη χρήση Σημείων Καταγραφής Ηλεκτρονικών Διοδίων (ΣΚΗΔ) και την αναγνώριση του οχήματος κατά την είσοδο και έξοδο του από τον αυτοκινητόδρομο με τη χρήση ηλεκτρονικού πομποδέκτη (DSRC) και την αναγνώριση του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος (video tolling).

Να έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία το Εθνικό Σύστημα Χρέωσης Ηλεκτρονικών Διοδίων (ΕΣΧΗΔ).

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η χρήση των παραπάνω συστημάτων στους σταθμούς των κόμβων Γαζίου, Πανεπιστημίου, Μεσαράς – Τυμπακίου, Φοινικιάς, Παπαναστασίου, Κνωσσού και ΒιΠε – Βιάννου, συνεπάγεται κυκλοφοριακή επιβράδυνση των οχημάτων. Άρα και επιδείνωση του κυκλοφοριακού προβλήματος στις εισόδους και τις εξόδους της πόλης. Γι’ αυτό και επισημαίνουμε την ανάγκη αυτοί οι κόμβοι να μελετηθούν στο σύνολό τους με τρόπο που θα διασφαλίζει την ανεμπόδιστη κυκλοφορία των οχημάτων.

Εξίσου σημαντικό είναι και το γεγονός ότι στην εξαίρεση καταβολής των διοδίων δεν συμπεριλαμβάνονται τα φορτηγά και τα λεωφορεία. Όπου με δεδομένη τη λειτουργία της ΒιΠε Ηρακλείου, του ΒιοΠα Μαλάδων, της έντονης κίνησης οχημάτων μεταφοράς αγροτικών προϊόντων, αλλά και των εγκαταστάσεων των Λινοπεραμάτων, θα έχει ως

συνέπεια την «εκτροπή» της κίνησής τους μέσα από την πόλη, προκειμένου να μην επιβαρύνονται με διόδια. Με ό,τι επιπτώσεις αυτό συνεπάγεται.

Ερωτηματικά προκαλεί και η δυνατότητα που δίδεται στον παραχωρησιούχο να κατασκευάσει και λειτουργήσει πλευρικούς σταθμούς διοδίων μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Χρέωσης Ηλεκτρονικών Διοδίων (ΕΣΧΗΔ).

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω για μια ακόμη φορά ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεν παραιτείται από την διεκδίκηση και της νότιας παράκαμψης, αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί έναν μεσοπρόθεσμο στόχο, όπως επίσης και το ότι παραμένει ισχυρή η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μέχρι και εφόσον εξασφαλιστούν οι απαιτήσεις για την βελτίωση του συνόλου των έργων στην «παράκαμψη» Ηρακλείου, για τις οποίες έχουμε τη στήριξη σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας».

