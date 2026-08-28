Γιάννα Καλονάκη: Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 29 και 30 Αυγούστου

Η Αντιδήμαρχος Γιάννα Καλονάκη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Αυγούστου 2026.
Υπενθυμίζουμε ότι οι Δημότες μπορούν να καλούν στο 2813409409 για κάθε πρόβλημα που θα προκύψει, προκειμένου να διευθετηθεί στο συντομότερο δυνατό χρόνο.
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