Δήμος Ηρακλείου: Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 30/6

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2025.

Στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής.

Εδώ τα θέματα που υποβλήθηκαν από τους Δημοτικούς Συμβούλους:

1. Παττακός Μαρίνος: α) Απομάκρυνση αγωγού άρδευσης από ιδιοκτησίες και θεμέλια κατοίκων της Κοινότητας Αγίου Σύλλα, β) Απουσία νερού ύδρευσης στον Άγιο Σύλλα

2. Σφακιανάκης Γεώργιος: α) Ενέργειες ασφαλούς διέλευσης πεζών στην Πλατεία 18 Άγγλων, β) Ενέργειες συντήρησης Κρήνης Μοροζίνη στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (πλατεία Λιονταριών).

3. Καλομοίρης Νικόλαος- Καταγγελίες για την περιοχή Θερίσου στην οδό Ματάλων.

4. Δεικτάκης Ιωάννης- Ενημέρωση για τον σχεδιασμό της Αρδευτικής περιόδου 2025.

5. Ανδρουλάκη Κρυσταλένια- Ενημέρωση για το επίπεδο προετοιμασίας για την πυροπροστασία στον Δήμο Ηρακλείου.

Εδώ τα θέματα που υποβλήθηκαν από τους Προέδρους των Κοινοτήτων:

1. Τσατσαράκης Εμμανουήλ, Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Προφήτη Ηλία - «Εφεδρική γεώτρηση στη Δημοτική Κοινότητα Προφήτη Ηλία».

2. Μπινιχάκης Μιχαήλ, Πρόεδρος της 2ης Δημοτικής Κοινότητας - «Αποκατάσταση του οδοστρώματος στη Χρυσοπηγή και συγκεκριμένα στην είσοδο της εκκλησίας».

3. Σταυρακάκη Μαρία, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κυπαρίσσου - «Κατασκευή δημοτικού αρδευτικού δικτύου».

4. Βρούχου Δωροθέα, Πρόεδρος της 4ης Δημοτικής Κοινότητας - «Δημιουργία πάρκου στον Αγ. Ιωάννη και συντήρηση παιδικής χαράς Μασταμπά».

Στις 19:00 θα ξεκινήσει η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Aναμόρφωση προϋπολογισμού σύμφωνα με τα αιτήματα του τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Διοικητικής Μέριμνας και του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού (απόφαση 545/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

2. Aναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2025 σύμφωνα με τα αιτήματα του τμήματος Μελετών & Συντήρησης Πρασίνου (απόφαση 546/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2025 σύμφωνα με το αίτημα του Γραφείου Αντιδημάρχου Διοίκησης, Αποκέντρωσης & Ανάπτυξης της Υπαίθρου (απόφαση 547/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

4. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ηρακλείου έτους 2025, με την δημιουργία τριών (3) νέων Κ.Α. για την υλοποίηση της Πράξης «Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση Λ. Καλοκαιρινού (Τμήμα Α΄ - από Ίδης έως Γιαμαλάκη), με κωδικό ΟΠΣ 6022278, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027» (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)» (απόφαση 548/2025 Δημοτικού Συμβουλίου).

5. Έγκριση απομάκρυνσης δέντρων και νέες φυτεύσεις (απόφαση 549/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2025 για την αλλαγή των Κ.Α. εσόδου και δαπανών της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής κτιρίων αθλητικού κέντρου Αγ. Αικατερίνης» (απόφαση 567/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2025 σύμφωνα με τα αιτήματα του τμήματος Προστασίας & Ανάδειξης Παλαιάς Πόλης, Οικιστικών Συνόλων & Ενετικών Τειχών, του τμήματος Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων και του τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» (απόφαση 568/2025 Δημοτικής Επιτροπής) .

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού δαπανών έτους 2025 σύμφωνα με τα αιτήματα του τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας, του τμήματος Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων, του τμήματος Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του τμήματος Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών» (απόφαση 569/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

9. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί τμήματος της Λεωφόρου Κνωσσού για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης στη πόλη του Ηρακλείου - 2019 (Δίκτυα ύδρευσης – υδρόμετρα – τηλεμετρία – τηλεέλεγχος)» της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου) – (απόφαση 570/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

10. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Αθητάκη για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης στη πόλη του Ηρακλείου - 2019 (Δίκτυα ύδρευσης – υδρόμετρα – τηλεμετρία –τηλεέλεγχος)» της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου) - (απόφαση 571/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

11. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Γιάννη Χρονάκη, Ανδρεαδάκη, Μινωταύρου και τμήματος της οδού Κορωναίου, για την υλοποίηση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων στην 1η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου - (απόφαση 572/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2025 σύμφωνα με το αίτημα του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς & Εθελοντισμού - ΚΕΣΑΝ της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς (απόφαση 586/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

13. Χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία άρθρο 147 Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του Υποέργου 1 «Διαμόρφωση και οικολογική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων Μεσαμπελιών» της πράξης «Δράσεις αστικής αναζωογόνησης στο Δήμο Ηρακλείου» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών».

14. Έγκριση της 2ης Παράτασης κατά το άρθρο 184 του Ν.4412/2016 για την ολοκλήρωση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αποκατάστασης - Επανάχρησης Φάμπρικας Ανωγειανάκη» με κωδικό ΟΠΣ 6012088.

15. Τροποποίηση της αριθμ. 115/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (αντικατάσταση μελών στην Επιτροπή Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου).

16. Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών για κοινόχρηστους χώρους».

17. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση στο κτίριο του 5ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Ηρακλείου».

18. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Επισκευή και αντικατάσταση Η/Μ εγκαταστάσεων του Δημοτικού κτιρίου επί της Ανδρόγεω 2».

19. Τροποποίηση Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ Ε.Ε.Α.Α. - Δήμου Ηρακλείου - Ε.Σ.Δ.Α.Κ. για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.

20. Καθορισμός κοινωφελούς χρήσης καταργημένου Δημοτικού Σχολείου Αυγενικής.

21. Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Ακινήτου στο Σωματείο «Στην αγκαλιά της Άννας».

22. Παραχώρηση της έκτασης του πρώην Ικάριου γηπέδου Νέας Αλικαρνασσού.

23. Προσωρινή παραχώρηση χρήσης αιθουσών του 1ου Ε.Κ. Ηρακλείου για την κάλυψη αναγκών της 1ης Σ.Α.Ε.Κ. Ηρακλείου.

24. Διαγραφή των προστίμων διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα Χαϊνάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ από τον 23ο Βεβαιωτικό Κατάλογο του έτους 2024.

25. Διαγραφή προστίμου Ν. 4830/2021 Περί Ζώων Συντροφιάς (αρ. πρωτ. 69.056/13-6-2025).

26. Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ. που έχουν επιβληθεί σε εταιρείες ενοικιαζόμενων οχημάτων (αρ. πρωτ. 70.248/17-6-2025).

27. Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ. (αρ. πρωτ. 71.645/20-6-2025 ).

28. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών (αρ. πρωτ. 71.991/23-6-2025).

29. Παράκαμψη δρόμου για τον εορτασμό του Αγίου Μύρωνος την 7η και 8η Αυγούστου.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Το γλέντι στην πλατεία... είχε και μπαλωθιές - Συνελήφθη ο διοργανωτής

Κρήτη: Από την διασκέδαση στην Εντατική η 34χρονη!