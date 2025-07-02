Δήμος Χερσονήσου: Τί συζητήθηκε στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας

Απαντήσεις κι εξηγήσεις για τη Συλλογή και μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων, για την ένταξη της Δημοτικής Περιουσίας Ανώπολης στο Κτηματολόγιο, αλλά και σε σχέση με την κατασκευή των γηπέδων ποδοσφαίρου σε Μοχό και Λιμένα Χερσονήσου, δόθηκαν στο πλαίσιο της Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Χερσονήσου.

Αναφορικά με τη συλλογή και μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Σπύρος Κατσαμποξάκης, διευκρίνισε πως σε συνεργασία με την υπηρεσία του Δήμου, προχώρησε σε μελέτη με σκοπό την αναβάθμιση της καθαριότητας, επειδή είχαν παρατηρηθεί σημαντικές ελλείψεις.

Ειδικότερα ο κ. Κατσαμποξάκης διευκρίνισε πως πλέον έχει οργανωθεί η συλλογή και η διαχείριση του συνόλου των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), δηλαδή των σύμμεικτων, των ανακυκλώσιμων και των οργανικών αποβλήτων. Ανέφερε επίσης, πως έχει προστεθεί σημαντικός μηχανολογικός εξοπλισμός, πως παρέχονται νέες υπηρεσίες, ενώ απασχολούνται πολλοί περισσότεροι εργαζόμενοι προκειμένου ο Δήμος να παρουσιάζει μια αξιοπρεπή και καθαρή εικόνα, αλλά και να καλύπτονται οι ανάγκες καθαριότητας του Εθνικού Οδικού Δικτύου που έχουν ενταχθεί στις αρμοδιότητες του Δήμου.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Ζαχαρίας Δοξαστάκης τόνισε πως η προηγούμενη σύμβαση της Δημοτικής Αρχής δεν έχει καμία σχέση με αυτή που υπέγραψε η νυν δημοτική Αρχή, τονίζοντας πως έχουν προστεθεί πολλές περισσότερες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων πλύσεις κοινόχρηστων χώρων και αποκομιδής νεκρών ζώων από το οδικό δίκτυο.

«Παρά το γεγονός ότι έχουμε από τα φθηνότερα δημοτικά τέλη στη χώρα, προσφέρουμε πολύ ανταγωνιστικές υπηρεσίες καθαριότητας, επ’ ωφέλεια όλης της περιοχής» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε πολύ ψηλά το θέμα της καθαριότητας γιατί αποτελεί ζήτημα κορυφαίας σπουδαιότητας».

Αναφορικά με το θέμα καταχώρησης της δημοτικής περιουσίας Ανώπολης στο Κτηματολόγιο, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Μανώλης Πλευράκης δήλωσε πως το σύνολο σχεδόν της περιουσίας έχει καταγραφεί όπως προβλέπεται στο Κτηματολόγιο, με κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις σε περιοχές, όπου απαιτείται διασταύρωση των ιδιοκτησιών. Παρ’ όλα αυτά εξήγησε πως και για το συγκεκριμένο ζήτημα προχωρούν οι απαραίτητες ενέργειες από τις υπηρεσίες.

Σε σχέση με το ζήτημα εργασιών στα γήπεδα Μοχού και Λιμένα Χερσονήσου, αναφέρθηκε ότι οι μελέτες για την αντικατάσταση του πλαστικού τάπητά τους έγιναν από την Περιφέρεια Κρήτης, ενώ σε αυτές προβλέπονταν ότι ο ανάδοχος των δύο έργων είχε υποχρέωση να αφαιρέσει και να ανακυκλώσει τους παλιούς τάπητες προτού τοποθετήσει τους νέους.

