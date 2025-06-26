Δήμος Αγίου Νικολάου: Το πρώην Φρουραρχείο «Δεν Πωλείται» - Αποφάσισε δυναμικές διεκδικήσεις

Το ιστορικό κτήριο του πρώην Φρουραρχείου -Υγειονομείου που δεσπόζει στον ιστό της πόλης του Αγίου Νικολάου και συνδέεται με την τοπική της ταυτότητα ανήκει στην πόλη και στους πολίτες της και «Δεν Πωλείται»!

Αυτό είπε δυναμικά και με ενιαία «φωνή» το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου κατά την έκτακτη μονοθεματική και ανοιχτή συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2025, ως μια δημοκρατική δημόσια διαδικασία για την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του διατηρητέου ακινήτου και την ακύρωση του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού πλειοδοτικού Διαγωνισμού που διενεργεί η ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. για την πώλησή του.

«Ένα τέτοιο εμβληματικό κτήριο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως απλό εμπορικό προϊόν. Για εμάς η μοναδική ουσιαστική αξιοποίηση θα είναι η παραχώρησή του στην τοπική κοινωνία», επεσήμανε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης κατά την εισήγησή του.

Όπως τόνισε σχετικά, παρά τις μέχρι σήμερα ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόταση αξιοποίησης του ακινήτου που κοινοποίηθηκε στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. με σχετικό έγγραφο για την ακύρωση της διαδικασίας πώλησης, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΤ.Α.Δ. απάντησε αρνητικά, απορρίπτοντας την περίπτωση υποβολής πρότασης αξιοποίησης από τον Δήμο και μάλιστα με έναν μη αποδεκτό τρόπο για τον σεβασμό που πρέπει να απολαμβάνει ο θεσμός του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος πρότεινε στο Σώμα να τον εξουδιοδοτήσει ώστε να συναντηθεί άμεσα με τον Υπουργό Οικονομικών. Το Δ.Σ. πρότεινε να συνοδεύεται και από τους δύο βουλευτές του νομού Λασιθίου, ώστε να μεταφέρουν όλοι μαζί θεσμικά στον Υπουργό την κατηγορηματική αντίθεση του Δήμου στην απόφαση της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. να προχωρήσει στην πώληση του κτηρίου. Αλλά και το αδιαπραγμάτευτο αίτημα της παραχώρησής του στον Δήμο, προκειμένου να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία και να αξιοποιηθεί ως πολιτιστικός χώρος κοινωφελούς χρήσης.

Επεσήμανε δε ότι σε περίπτωση που παραμείνει η άρνηση της παραχώρησης του ακινήτου στον Δήμο, ο Δήμος Αγίου Νικολάου, με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης του Αγίου Νικολάου και τον χαρακτηρισμό του κτηρίου ως διατηρητέου θα πρέπει να προχωρήσει στην έναρξη διαδικασιών απαλλοτρίωσης του ακινήτου για λόγους δημόσιας ωφέλειας και για την προστασία του πολιτιστικού αποθέματος της πόλης.

Επιπρόσθετα, ο κ. Μενεγάκης πρότεινε να πραγματοποιηθεί στον Άγιο Νικόλαο κινητοποίηση με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, η οποία θα διατρανώσει με τον τρόπο αυτό την αντίθεσή της στην εκποίηση περιουσιακών στοιχείων που είναι άρρκητα συνδεδεμένα με την ιστορική εξέλιξη της πόλης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου ομόφωνα αποφάσισε να αποδεχτεί την πρόταση του Δημάρχου.

Η παρουσίαση της πρότασης αποκατάστασης και επανάχρησης του ιστορικού κτηρίου

Την ολοκληρωμένη παρουσίαση της πρότασης αποκατάστασης και επανάχρησης του ιστορικού κτηρίου (φώτο 2 που επισυνάπτεται) για κοινωφελείς σκοπούς της πόλης και του Δήμου πραγματοποίησε ο Αρχιτέκτονας κ. Οδυσσέας Σγουρός, που ως άμισθος εξωτερικός συνεργάτης του Δήμου θα αναλάβει να συντάξει την ολοκληρωμένη πρόταση του Δήμου Αγίου Νικολάου για την πλήρη λειτουργική αναδιαμόρφωση και επανάχρηση των εσωτερικών χώρων των δύο ορόφων για τη φιλοξενία Κέντρου προβολής της ιστορικής διαδρομής της πόλης και της περιοχής του Μεραμπέλου, που θα αναδεικνύει την διαρκή σύνδεση της πόλης με την εποχή της Νεωτερικότητας, θα παρουσιάζει διαδραστικό χάρτη του Δήμου Αγίου Νικολάου και θα παρέχει πληροφοριακό υλικό για υποδομές και υπηρεσίες φιλοξενίας, επιχειρήσεις, παραγωγικούς φορείς, κ.ά..

Μέσα από τις κατασκευστικές παρεμβάσεις, θα επιλυθούν όλα τα θέματα προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων και θα επιτευχθεί ολοκληρωμένη κατασκευαστική συντήρηση, αναβάθμιση και βελτίωση του συνολικού κελύφους με την εφαρμογή αρχών του σύγχρονου βιοκλιματικού σχεδιασμού και πρακτικών εξοικονόμησης πόρω με τη συνολική ενεργειακή αναβάθμιση του αποτυπώματός του ως κτιρίου δημόσιας σημασίας και κοινωφελούς χρήσης. Επίσης, θα επιτευχθεί πολεοδομική σύνδεση του κτιρίου με όλα τα ιστορικά διατηρητέα κελύφη στο μέτωπο της λιμενολεκάνης, θα προχωρήσει πλήρης αναδιοργάνωση και ανασχεδιασμός της σκάλας πρόσβασης της οδού Στρ. Μιχ. Κόρακα και του κοινόχρηστου χώρου γύρω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, για να καταστεί η ενότητα αυτή εμβληματικό σημείο αναφοράς και θα αναδειχθεί το αρχιτεκτονικό απόθεμα της πόλης και των διατηρητέων κτηρίων όλου του Δήμου με ειδικό πληροφοριακό υλικό τεκμηρίωσης και χάρτη περιήγησης και αξιοποίηση όλων των ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο παραβρέθηκαν και έλαβαν το λόγο και οι πρώην Δήμαρχοι Αγίου Νικολάου κ.κ. Γεώργιος Μενεγάκης, Αντώνης Ζερβός, Γιάννης Λουκαράκης, Δημήτρης Κουνενάκης, οι πρώην βουλευτές Λασιθίου κ.κ. Μανώλης Θραψανιώτης και Νίκος Κοκκίνης, εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων και πολίτες του Αγίου Νικολάου. Όλοι τους τάχθηκαν στο πλευρό του Δημοτικού Συμβουλίου για την ακύρωση των διαδικασιών πώλησης και για την παραχώρηση του ακινήτου του πρώην Φρουραρχείου στον Δήμο Αγίου Νικολάου υποβάλλοντας και προτάσεις για την τεκμηρίωση της διεκδίκησης.

