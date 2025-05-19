Συνεργασία Δήμου Ηρακλείου και ΟΦΗ για τον εορτασμό των 100 χρόνων της ομάδας (βίντεο)

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στο δημοτικό συμβούλιο της Δευτέρας (19/5), αναφέρθηκε και στον ΟΦΗ, συγχαίροντας παίκτες, προπονητές, διοίκηση και φιλάθλους για την πορεία και την εξαιρετική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν χιλιάδες κρητικοί στο ΟΑΚΑ, στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας.

Επίσης υπογράμμισε τη συνεργασία του Δήμου με την ΠΑΕ ΟΦΗ με σκοπό να διοργανωθεί ο εορτασμός των εκατό ετών με τρόπο αντάξιο της ιστορίας της ομάδας αλλά και της πόλης του Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν προηγηθεί συναντήσεις του Αλέξη Καλοκαιρινού με τον Γενικό Διευθυντή και Β΄ Αντιπρόεδρο του ΟΦΗ Ηλία Πουρσανίδη και με τον Διευθυντή Επικοινωνίας της ομάδας Μανόλη Βογιατζάκη, όπου συζητήθηκε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν στην επέτειο των 100 ετών του ΟΦΗ. Όπου ο Δήμος Ηρακλείου έχει προτείνει την εγκατάσταση της μεγάλης έκθεσης που ετοιμάζει η διοίκηση του Ομίλου για την ιστορία του ΟΦΗ στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου.

