ΟΦΗ: Έκλεισε τον Βραζιλιάνο Λουκάο -Έρχεται απόψε στο Ηράκλειο (βίντεο)

Ο ΟΦΗ ήρθε σε συμφωνία με τον Βραζιλιάνο 27χρονο κεντρικό αμυντικό, Lucao. Έχει χριστεί διεθνής με τις Under 23, Under 20 και Under 17 της Βραζιλίας.

Μετράει συμμετοχές με την São Paulo σε Copa Libertadores και Copa Sudamericana, ενώ φέτος είχε 36 συμμετοχές ως το τέλος Νοεμβρίου με τη Guarani.

Ο Λουκαο φτάνει απόψε.στις 20:45 στο Ηράκλειο. Αύριο θα περάσει από εργομετρικά και ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιο του με την Κρητική ομάδα.

Image

Ο Λουκάο σε δράση:

