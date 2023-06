Μουρίνιο: Πέταξε το μετάλλιο του τελικού στην εξέδρα - Τα έβαλε με τον διαιτητή του αγώνα (βίντεο)

Τη στιγμή που η Σεβίλλη κατέκτησε το 7ο Europa League στην ιστορία της σε ισάριθμες συμμετοχές της σε τελικούς, ο Ζοζέ Μουρίνιο γεύτηκε για πρώτη φορά στην προπονητική του καριέρα το πικρό ποτήρι της ήττας σε ευρωπαϊκό τελικό.

Ο Special One, που την περασμένη σεζόν οδήγησε τους "τζαλορόσι" στην κατάκτηση του νεοσύστατου Conference League, πέταξε το μετάλλιο του τελικό στις εξέδρες, κάνοντας ένα παιδί πολύ ευτυχισμένο.

Jose Mourinho threw his runners-up medal into the crowd after the Europa League final 😱 pic.twitter.com/uSOkqGhoV5

— ESPN FC (@ESPNFC) May 31, 2023