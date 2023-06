MLS: Σκόραρε για ακόμη ένα ματς ο Γιώργος Γιακουμάκης (βίντεο)

Ο Γιώργος Γιακουμάκης βρήκε δίχτυα στην ισοπαλία (3-3) ανάμεσα στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ και τη Νιου Ίνγκλαντ.

Ο 28χρονος Ηρακλειώτης στράικερ βρήκε ξανά δίχτυα στο πρωτάθλημα της Major League των ΗΠΑ φτάνοντας τα 9 γκολ και ανοίγοντας τον δρόμο για την ομάδα του ώστε να ανατρέψει το εις βάρος της 2-0 από την Νιού Ίνγκλαντ.

Στο 56′ και μετά από φάση διαρκείας στην αντίπαλη περιοχή, η μπάλα έφτασε στον διεθνή φορ, ο οποίος με ωραία προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Δείτε το γκολ του Κρητικού επιθετικού:

All Giorgos Giakoumakis does is score. 🇬🇷

That's 9 goals in 7 starts for the @ATLUTD striker. pic.twitter.com/FbyDcEfRnf

— Major League Soccer (@MLS) June 1, 2023