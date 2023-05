Σεβίλλη - Ρόμα 4-1 πέν. (1-1): Οι Ανδαλουσιάνοι πήραν για έβδομη φορά το Europa League(vid)

Σε έναν τελικό χωρίς ποιότητα αλλά με τρομερό πάθος και αγωνία, η Σεβίλλη επικράτησε στα πέναλτι 4-1 της Ρόμα (κανονική διάρκεια και παράταση 1-1) στη Βουδαπέστη και κατέκτησε το Europa League!

Η ισπανική ομάδα συνέχισε την τρομερή παράδοση στο θεσμό και πανηγύρισε το έβδομο στην ιστορία της, σε αυτή την κυριαρχία που έχει στη συγκεκριμένη διοργάνωση τα τελευταία χρόνια. Με τον Ζοσέ Μουρίνιο να χάνει τον πρώτο τελικό της καριέρας του

Η Ρόμα προηγήθηκε με τον Ντιμπάλα στο πρώτο μέρος, αλλά η Σεβίλλη που είχε δοκάρι στο τέλος του πρώτου μέρους ισοφάρισε με αυτογκόλ του Μαντσίνι στις αρχές της επανάληψης. Και στα πέναλτι πήρε το τρόπαιο καθώς ακόμη και στο χαμένο του Μοντίλ δόθηκε επανάληψη. Ο Μαντσίνι μοιραίος για την Ρόμα με αυτογκόλ και χαμένο πέναλτι.

Το ματς

Στο 12' η Ρόμα είχε την πρώτη μεγάλη φάση με τον Μπόνο να αποκρούει το κοντινό, αλλά όχι δυνατό σουτ του Σπινατσόλα. Το ματς ήταν πολύ σκληρό με αρκετές διακοπές για μικροτραυματισμούς και με την Σεβίλλη να έχει την κατοχή, αλλά δίχως τελικές προσπάθειες.

Ο Έιμπραχαμ ζήτησε πέναλτι στο 32' για επαφή με τον Γκούντελι στον αέρα, αλλά μετά την εξέταση της φάσης διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε κάτι. Όμως, λίγο αργότερα, στο 35' ήρθε το γκολ για την Ρόμα μετά από έξοχη μπαλιά στο χώρο από τον Μαντσίνι και τον Πάουλο Ντιμπάλα να πλασάρει υποδειγματικά τον Μπόνο για το προβάδισμα της ιταλικής ομάδας. Ο Αργεντινός ήταν να παίξει για λίγο, σύμφωνα με τον Μουρίνιο, τελικά μπήκε από την αρχή και έδειξε την κλάση του.

Η Σεβίλλη προσπάθησε να αντιδράσει έως το ημίχρονο, είχε μια καλή φάση με τον Φερνάντο και μία κεφαλιά άουτ στο 40', ενώ στο 45'+6' ήταν άτυχη καθώς το τρομερό συρτό σουτ του Ράκιτιτς βρήκε στο δοκάρι της εστίας του Ρουί Πατρίτσιο.

Με δύο αλλαγές άρχισε ο Μεντιλίμπαρ στο δεύτερο μέρος βγάζοντας Χιλ και Τόρες, με στόχο να φτάσει γρήγορα σε φάσεις ισοφάρισης. Στο 52' ο Τέλες είχε καλή στιγμή, αλλά το σουτ έφυγε άουτ από ευνοϊκή θέση. Ο Μουρίνιο ζήτησε από τους παίκτες του να κλείνουν τους χώρους και να ψάχνουν μπροστά Ντιμπάλα και Έιμπραχαμ.

Στο 55', όμως, η Σεβίλλη κατάφερε να ισοφαρίσει με αυτογκόλ του Μαντσίνι! Η σέντρα του Νάβας ήταν καλή, ο Μαντσίνι έβαλε το πόδι του για να προλάβει τον Έιμπραχαμ και άθελά του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ρουί Πατρίτσιο για το 1-1.

Στο 62' η Ρόμα είχε καλή στιγμή με τον Σμόλινγκ, ενώ μετά το ματς έγινε πάλι νευρικό με διακοπές και διαμαρτυρίες για κάθε φάση. Μεγάλη φάση είχε ο Έιμπραχαμ στο 67', αλλά ο Μπόνο απέκρουσε το κοντινό γυριστό του φορ της Ρόμα. Η αλλαγή του Σούσο βοήθησε πολύ την Σεβίλλη, ενώ σταδιακά ο Μουρίνιο έβγαλε από το ματς και Έιμπραχαμ και Ντιμπάλα.

Στο 77' ο Τέιλορ έδειξε πέναλτι για την Σεβίλλη, αλλά το πήρε πίσω με υπόδειξη του VAR καθώς ο Ιμπάνιεζ βρήκε την μπάλα και όχι το πόδι του Οκάμπος. Πέναλτι ζήτησε και η Ρόμα λίγο αργότερα για χέρι του Φερνάντο, αλλά ο διαιτητής είχε άλλη άποψη. Σπουδαία ευκαιρία είχε ο Μπελότι στο 83' από κοντά με τον Μπόνο να αποκρούει. Και μια κεφαλιά του Εν Νεσίρι στις καθυστερήσεις έφυγε λίγο άουτ πριν από την παράταση, η οποία θα μπορούσε να αποφευχθεί σε διπλή ευκαιρία της Σεβίλλης στην τελευταία φάση.

Στο εξτρά ημίωρο η κόπωση ήταν εμφανής στους παίκτες των δύο ομάδων, με προβλήματα και τραυματισμών. Κάποιες ατομικές προσπάθειες πήγαν να κάνουν τη διαφορά, ενώ στο 107΄ένα σουτ του Γκούντελι έφυγε άουτ. Μια προσπάθεια του Οκάμπος στις καθυστερήσεις δεν είχε αποτέλεσμα και το ματς τελείωσε στο 130' για να πάει στα πέναλτι

Η διαδικασία των πέναλτι

Οκάμπος: 1-0

Κριστάντε: 1-1

Λαμέλα: 2-1

Μαντσίνι: Απέκρουσε ο Μπόνο

Ράκιτιτς: 3-1

Ιμπάνιεζ: δοκάρι

Μοντίλ: 4-1

Σκόρερ: 55' Μαντσίνι (αυτογκόλ) - 35' Ντιμπάλα

Διαιτητής: Άντονι Τέιλορ (Αγγλία)

Κίτρινες: 65' Ράκιτιτς, 110' Λαμέλα, 124' Μοντίλ, 130' Οκάμπος - 22' Μάτιτς, 45' Πελεγκρίνι, 48' Μαντσίνι, 65' Κριστάντε, 74' Τσελίκ, 105' Ζαλέτσκι

Σεβίλλη: Μπόνο, Νάβας (95' Μοντίλ), Μπαντέ, Γκούντελι (127' Μαρκάο), Τέλες (95' Ρέκικ), Φερνάντο (129' Ζορδάν), Ράκιτιτς, Οκάμπος, Τόρες (46' Σούσο), Χιλ (46' Λαμέλα), Εν Νεσίρι

Ρόμα: Πατρίσιο, Ιμπάνιεζ, Μαντσίνι, Σμόλινγκ, Σπινατσόλα (106' Γιορέντε), Κριστάντε, Μάτιτς (120' Μπόβε), Τσελίκ (91΄Ζαλέτσκι), Πελεγκρίνι (106' Ελ Σαράουι), Έιμπραχαμ (75' Μπελότι), Ντιμπάλα (68' Βαϊνάλντουμ)

Ο Ολυμπιακός έμαθε τη φάση από την οποία θα αρχίσει την πορεία του στο Europa League της νέας σεζόν, αφού υπήρχε μια εκκρεμότητα. Η κατάκτηση του φετινού θεσμού από τη Σεβίλλη οδηγεί την ελληνική ομάδα στον 3ο προκριματικό γύρο και όχι στα playoffs στα οποία θα μπορούσε να βρεθεί, αν η Ρόμα είχε σηκώσει το τρόπαιο.

Magnificent 7⃣ for Sevilla!! 🏆

The Spanish fans go wild as their team retain their 100% winning record in the #UELfinal!! 🤩 pic.twitter.com/Ce6OXncO7N

— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 31, 2023