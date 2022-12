Μέσι: Τα πέντε Ρεκόρ Γκίνες που κατέκτησε στο Μουντιάλ 2022

Την πιο σημαντική επιτυχία της καριέρας του έζησε ο Λιονέλ Μέσι στα γήπεδα του Κατάρ, καθώς κατέκτησε το Μουντιάλ με την Αργεντινή. Ο 35χρονος άσος έχει ζήσει στην τεράστια καριέρα του μεγαλειώδεις στιγμές, αλλά η στιγμή που σήκωσε το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι η κορυφαία του.

Παράλληλα, ο Μέσι διέλυσε και πέντε Ρεκόρ Γκίνες, εκτός από τα δεκάδες ρεκόρ, μαζί με εκείνο της φωτογραφίας στο Instagram με τα περισσότερα like.

Τα Guinness World Records ανακοίνωσαν τις πέντε απίθανες επιδόσεις, στις οποίες ο Λιονέλ Μέσι κατέχει την πρωτιά:

Τα βραβεία των Most Man of the Match που κέρδισε στο Παγκόσμιο Κύπελλο: 11

Ο πρώτος που δίνει ασίστ σε πέντε διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα

Οι περισσότεροι αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου που παίχτηκαν από έναν παίκτη: 26

Οι περισσότερες συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο ως αρχηγός: 19

Οι περισσότερες συμμετοχές σε τουρνουά Παγκοσμίου Κυπέλλου από ποδοσφαιριστή: 5 - «ισοφάρισε» Λόταρ Ματέους, Ραφαέλ Μάρκες, Αντόνιο Καρμπαχάλ, Κριστιάνο Ρονάλντο και Αντρές Γκουαρδάδο.

