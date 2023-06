Eurobasket Γυναικών: Πρεμιέρα με ήττα για την Ελλάδα από το Μαυροβούνιο

Η Εθνική μπάσκετ Γυναικών δεν τα κατάφερε στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ 2023. Ηττήθηκε από το Μαυροβούνιο με 74-69 και πλέον θα πρέπει να στρέψει άμεσα την προσοχή της στο αυριανό αγώνα (16/6, 18.15) απέναντι στη Λετονία.

Το ντέρμπι των πρώτων λεπτών (5-6 στο 2’15’’, 9-7 στο 3’30’’), έδωσε μια μικρή υπεροχή του Μαυροβουνίου με τη Μακ να δημιουργεί προβλήματα στη ρακέτα και την άμυνα των τυπικά γηπεδούχων να εστιάζει στη Μαριέλλα Φασούλα. Τα δύο φάουλ της Μακ, όταν η Ελληνίδα σέντερ πήρε την μπάλα, βοήθησαν την ελληνική ομάδα να μετατρέψει το 18-15 (6’50’’) σε 18-25 με τη Φασούλα να φτάνει η ίδια στους 10 πόντους.

Συνεχόμενα λάθη από την Ελλάδα έδωσαν το δικαίωμα στο Μαυροβούνιο να προσπεράσει (30-25, 14’), με την Μακ να χρεώνεται και με τρίτο φάουλ. Η διαφορά αυξήθηκε ακόμη περισσότερο (36-27, 17’10’’), πριν Σπανού και Σταμάτη μειώσουν (36-31, 18’10’’) με τη δεύτερη να γράφει και το 41-34 με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μισό της αναμέτρησης.

Η Παυλοπούλου μείωσε με πέντε δικούς της πόντους (43-39, 22’), με την ελληνική ομάδα να φτάνει τα 10 λάθη με το «καλημέρα» στο δεύτερο ημίχρονο και την αντίπαλό της να κυριαρχεί πλέον στα ριμπάουντ. Τα «σκουπίδια» ήταν 30-20 στο 25’ με το Μαυροβούνιο να μετρά 13 επιθετικά. Η διαφορά έφτασε στο +12 (56-44, 27’30’’) για πρώτη φορά με τον Πρέκα να παίρνει τάιμ άουτ.

Η Μακ έγραψε το 62-49 (31′) με την Σταμολάμπρου να ευστοχεί από τα 6μ75 για το 62-52 (31’10”) και λίγο αργότερα για το 64-57 (32’45”). Η Σπανού μείωσε ακόμη περισσότερο (64-59, 34′) με την Σταμάτη να χρεώνεται λίγο αργότερα με τέταρτο φάουλ. Η Τσινέκε έγραψε το 66-61 (36’20”), αλλά τα επόμενα λεπτά οι δύο ομάδες παρουσιάστηκαν άστοχες στο επόμενο -σχεδόν-τρίλεπτο με την Μούγιοβιτς τελικά να φτάνει ως το καλάθι και το 68-61, η Μακ το 70-62 με την Σπανού να γράφει το 70-64 με 40” στο ρολόι από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Η ίδια με σουτ τριών πόντων έγραψε το 73-69 με 17” να απομένουν. Η Εθνική Ομάδα πήγε στο παιχνίδι των ελεύθερων βολών, αλλά το Μαυροβούνιο ήταν εύστοχο (7/8) και έφτασε στη νίκη με 74-69.

Διαιτητές: Λίτσκα (Πολωνία), Βελίκοβ (Βουλγαρία), Μανίστε (Εσθονία)

Δεκάλεπτα: 18-23, 41-34, 60-49, 74-69

Ελλάδα (Πρέκας): Χριστινάκη 2, Φασούλα 15, Σπανού 15 (11ρ), Σταμάτη 6 (1), Σταμολάμπρου 14 (2), Αλεξανδρή, Παυλοπούλου 8 (1), Σωτηρίου 3 (1), Τσινέκε 6

These two go better than souvlaki with tzatziki. 🍖#EuroBasketWomen x #DareToDream pic.twitter.com/ghoFxhDOid

— #EuroBasketWomen 2023 (@EuroBasketWomen) June 15, 2023