Μπορεί η μουσική να μας κάνει πιο υγιείς;

Μελέτη της Ιατρικής Σχολής του Μαϊάμι έδειξε πως η μουσική έχει θεραπευτικές ιδιότητες ακόμη και σε περιπτώσεις ανθρώπων που υποφέρουν από ανίατες ασθένειες. Οι ερευνητές είδαν πως μία ομάδα πασχόντων από τη νόσο του Αλτσχάιμερ ένιωθε ανακούφιση εξαιτίας της κατευναστικής δύναμης της μελωδίας. Κατά τη διάρκεια της μηνιαίας έρευνας οι άρρωστοι άκουγαν απαλά, μελωδικά κομμάτια.

Παρατηρήθηκε πως αυτή τους η… συνήθεια ανέβαζε τις τιμές τριών ορμονών: Της μελατονίνης (βοηθά τον οργανισμό να γνωρίζει πότε είναι ώρα για ύπνο και πότε η ώρα για να ξυπνήσουμε), της επινεφρίνης ή αδρεναλίνης (προετοιμάζει την καρδιά και τους μυς για δράση, βοηθά τον οργανισμό να κινητοποιήσει όλες τις πηγές ενέργειάς του σε περιπτώσεις έντονης δραστηριότητας) και της νορεπινεφρίνης (ευθύνεται για την πρόκληση των μητρικών αισθημάτων). Είναι πλέον επιστημονικά αποδεδειγμένο πως ο ρυθμός, η μελωδία, η αρμονία της μουσικής επηρεάζουν ενστικτώδεις ανθρώπινες λειτουργίες τα κέντρα των οποίων βρίσκονται στο στέλεχος του εγκεφάλου.

Τα κέντρα ελέγχου της ηχητικής αντίληψης συνορεύουν με εκείνα που ελέγχουν την αναπνοή και την κυκλοφορία του αίματος. Η μουσική ασκεί επίδραση στις ανθρώπινες λειτουργίες, τους παλμούς της καρδιάς και τον ρυθμό της αναπνοής.

Εγκέφαλος

Ανεξάρτητα από το τι προτιμάς, Βιβάλντι ή Rolling Stones, καλό είναι να ξέρεις πως η αγαπημένη σου μουσική ανεβάζει τη διάθεση. Το πιστοποιούν οι μελέτες στη Σχολή Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, όπου ερευνητές ανακάλυψαν πως η απαλή κλασική μουσική έχει τη δύναμη να μειώσει την κατάθλιψη σε ποσοστό πάνω από 25%. Η κατάλληλα επιλεγμένη μουσική μπορεί να ελαττώσει το αίσθημα του στρες μέσω της χαλάρωσης που ασκεί η μουσική, η οποία χαλάρωση οδηγεί στην ελάττωση των επιπέδων της αδρεναλίνης και της κορτιζόλης που κυκλοφορεί στο αίμα. Η αδρεναλίνη και η κορτιζόλη είναι οι κυριότερες ορμόνες που σχετίζονται με το στρες. Κατάλληλα επιλεγμένη μουσική μπορεί να μειώσει και το αίσθημα του πόνου κατά τη διάρκεια αναισθησίας στα πλαίσια χειρουργικών επεμβάσεων, έχει μάλιστα βρεθεί ότι η μουσική μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να υποκαταστήσει και ενδοφλέβια χορηγούμενα φάρμακα για την κατάργηση του πόνου.

Μάτια / ύπνος

Δεν σε παίρνει εύκολα ο ύπνος; Ερευνητές στην Ταϊβάν ανακάλυψαν πως 45 λεπτά χαλαρωτικής μουσικής, πριν πέσεις στο κρεβάτι εγγυώνται έναν ξεκούραστο ύπνο. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στην Journal of Advanced Nursing, όταν μας πλημμυρίζουν αμβλείς ήχοι ομαλοποιούνται οι χτύποι της καρδιάς, μειώνεται η πίεση ενώ η αναπνοή μας γίνεται πιο ελεύθερη. Όλα τα παραπάνω συντελούν σε έναν ήρεμο ύπνο. Στο βιβλίο The No-Cry Sleep Solutions: Gentle Ways to Help Your Baby Sleep Through The Night (Οι λύσεις για έναν ήσυχο ύπνο: Ήπιοι τρόποι για να βοηθήσετε το μωρό σας να κοιμηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκδόσεις McGraw-Hill) οι συγγραφείς Ελίζαμπεθ Πάντλεϊ και Γουίλιαμ Σίαρς συμπεριλαμβάνουν και την κλασική μουσική στη λίστα με τις κινήσεις ρουτίνας (όπως μπάνιο, μασάζ, ανάγνωση παραμυθιού), η οποία θα προετοιμάζει το μωρό για έναν ήσυχο ύπνο.

Ανοσοποιητικό σύστημα

Το τραγούδι… αποκρούει το κρύωμα αλλά και άλλες αρρώστιες. Για την ανάγκη έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια επιστήμονες πήραν έκκριμα σάλιου από τα μέλη μίας τοπικής χορωδίας προκειμένου να εξετάσουν τα επίπεδα του αντισώματος lgA το οποίο βοηθά στην αντιμετώπιση των λοιμώξεων. Ανακάλυψαν πως κατά τη διάρκεια τις πρόβας που έκαναν τα επίπεδα της αμυντικής πρωτεΐνης του αίματος αυξήθηκαν κατά 150% ενώ στην παράσταση οι τιμές ανέβηκαν έως και 240%. Στο βιβλίο Feeling Good is Good for You: How Pleasure Can Boost Your Immune System and Lengthen your Life (Το να αισθάνεστε όμορφα είναι καλό για εσάς: Πως η ευχαρίστηση μπορεί να τονώσει το ανοσοποιητικό σύστημα και να επιμηκύνει τη ζωή σας, Rodale Books) οι συγγραφείς Καρλ Σαρνέτσκι και Φράνσις Μπρέναν επενδύουν στις ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. “Υπάρχει μία μελωδία που σας εμπνέει, σας δίνει ευχαρίστηση, σας κάνει να αισθάνεστε όμορφα; Αν ναι, βάλτε τη στη ζωή σας πιο συχνά! Η καθημερινή ακρόαση βελτιώνει σημαντικά την ικανότητα του οργανισμού να μάχεται τις ιώσεις”.

Παλμοί

Οι απαλοί τόνοι που έχεις αποθηκεύσει στην playlist του iPod μειώνουν την αρτηριακή πίεση, περιορίζουν το στρες, ενισχύουν την καρδιά. Οι ειδικοί στο πανεπιστήμιο του Μπάφαλο στη Νέα Υόρκη εξέτασαν μία ομάδα από αγχώδεις ασθενείς, οι οποίοι ήταν προγραμματισμένοι για σοβαρή χειρουργική επέμβαση. Όσοι από αυτούς άκουσαν την αγαπημένη τους μουσική λίγο πριν μπουν στο χειρουργείο είχαν φυσιολογική αρτηριακή πίεση. Αντίθετα, όσοι προτίμησαν να μην συνοδεύσουν την ώρα της αναμονής με τα τραγούδια της αρεσκείας τους, είχαν υπέρταση.

Καρδιά

Σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ η μουσική μπορεί να χαμηλώσει την υψηλή πίεση του αίματος. Οι επιστήμονες είδαν πως οι καρδιές των ανθρώπων οι οποίοι ασκούνται σε διάδρομο γυμναστικής δεν δουλεύουν τόσο σκληρά όταν εκείνοι ακούν μουσική από ότι όταν εξασκούνται σιωπηλά…Επίσης, άλλες έρευνες έδειξαν ότι οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε καρδιολογική μονάδα εντατικής παρακολούθησης και όπου ακούγονται μελωδίες λαμβάνουν μικρότερες δόσεις από φάρμακα που μειώνουν την αρτηριακή πίεση. Ακόμη ασθενείς που ακούν μουσική κατά τη διάρκεια τεστ κόπωσης δείχνουν καλύτερη αντοχή στην άσκηση και επίσης η μουσική βοηθάει στο να μην αυξηθούν γρήγορα οι καρδιακοί παλμοί και η αρτηριακή πίεση κατά την άσκηση. Έτσι με τη βοήθεια της μουσικής ο καρδιολόγος μπορεί να ολοκληρώσει ένα πλήρες και διαγνωστικό τεστ κόπωσης αποφεύγοντας τον πρώιμο τερματισμό.

