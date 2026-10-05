Μεγαλώνετε; Ώρα να αλλάξετε τη συχνότητα που κάνετε ντους!

Η καθημερινή καθαριότητα αποτελεί για τους περισσότερους από εμάς μια αδιαπραγμάτευτη συνήθεια. Ωστόσο, καθώς τα χρόνια περνούν, οι ανάγκες του σώματός μας αλλάζουν ριζικά. Σύμφωνα με τους δερματολόγους, μετά την ηλικία των 65 ετών, το καθημερινό ντους όχι μόνο δεν είναι απαραίτητο, αλλά μπορεί να αποβεί επιζήμιο για την υγεία και την ακεραιότητα του δέρματος.



Η μείωση της συχνότητας του μπάνιου σε αυτή την ηλικιακή ομάδα δεν αποτελεί ζήτημα παραμέλησης, αλλά μια επιστημονικά τεκμηριωμένη ανάγκη προστασίας του οργανισμού.

Πώς αλλάζει το δέρμα μετά τα 65



Για να κατανοήσουμε γιατί το καθημερινό ντους μπορεί να βλάψει έναν ηλικιωμένο, πρέπει να δούμε τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια της επιδερμίδας με την πάροδο του χρόνου:



Με τη γήρανση, οι αδένες που παράγουν τα φυσικά έλαια (σμήγμα) του δέρματος υπολειτουργούν. Το σμήγμα λειτουργεί ως φυσική ασπίδα· χωρίς αυτό, το δέρμα μένει απροστάτευτο.



Το δέρμα χάνει το κολλαγόνο και την ελαστικότητά του, με αποτέλεσμα να γίνεται πιο λεπτό, εύθραυστο και ευάλωτο σε τραυματισμούς ή ερεθισμούς από την τριβή.



Ο δερματικός φραγμός εξασθενεί, πράγμα που σημαίνει ότι το δέρμα χάνει πολύ πιο εύκολα την υγρασία του και στεγνώνει ταχύτατα.



Όταν ένα ήδη ξηρό και λεπτό δέρμα εκτίθεται καθημερινά σε ζεστό νερό και χημικά σαπούνια, τα ελάχιστα εναπομείναντα φυσικά έλαια απομακρύνονται. Αυτό οδηγεί σε μια κατάσταση που ονομάζεται γεροντική ξήρωση (έντονη ξηροδερμία).





Οι κίνδυνοι του καθημερινού μπάνιου στην Τρίτη Ηλικία



Η επίμονη ξηρότητα που προκαλείται από τα συχνά ντους δεν είναι απλώς ένα αισθητικό πρόβλημα, αλλά κρύβει σημαντικούς κινδύνους για την υγεία:



Το πολύ ξηρό δέρμα προκαλεί διαρκή φαγούρα. Το ξύσιμο σε ένα λεπτό και εύθραυστο δέρμα δημιουργεί εύκολα μικροεκδορές και πληγές.



Αυτές οι μικροσκοπικές πληγές αποτελούν ανοιχτή πύλη εισόδου για βακτήρια, μύκητες και ιούς, αυξάνοντας κατακόρυφα την πιθανότητα δερματικών λοιμώξεων.



Για τους ηλικιωμένους, η συχνή χρήση του μπάνιου αυξάνει στατιστικά τον κίνδυνο πτώσεων και σοβαρών τραυματισμών σε ολισθηρές επιφάνειες.





Οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν: Λιγότερα ντους δεν σημαίνει κακή υγιεινή.



Οι δερματολόγοι συνιστούν 2 έως 3 πλήρη ντους την εβδομάδα για άτομα άνω των 65 ετών που δεν έχουν έντονη καθημερινή σωματική δραστηριότητα.

Για τις ενδιάμεσες ημέρες, η καθαριότητα επιτυγχάνεται με τη μέθοδο του τοπικού καθαρισμού:



• Χρησιμοποιήστε μια νωπή, απαλή πετσέτα ή σφουγγάρι.



• Καθαρίστε καθημερινά μόνο τις περιοχές που είναι επιρρεπείς σε ιδρώτα και οσμές: πρόσωπο, μασχάλες, βουβωνική χώρα, κάτω από το στήθος (για τις γυναίκες) και τα πόδια.





Χρυσές συμβουλές για το μπάνιο μετά τα 65



Όταν έρθει η ώρα για το πλήρες ντους, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προστατεύσετε το δέρμα σας:



Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά χλιαρό νερό, καθώς το ζεστό αφυδατώνει άμεσα την επιδερμίδα.



Το ντους δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5 έως 10 λεπτά.



Αποφύγετε τα κοινά, σκληρά αρωματικά σαπούνια. Προτιμήστε υποαλλεργικά, ενυδατικά αφρόλουτρα (συνήθως σε μορφή λαδιού ή cream-gel) με ουδέτερο pH.





Μην τρίβετε το δέρμα με την πετσέτα. Στεγνώστε το σώμα σας με ταμποναριστές, απαλές κινήσεις.



Αυτό είναι το πιο κρίσιμο βήμα. Μέσα σε 3 λεπτά από τη στιγμή που θα βγείτε από το ντους, απλώστε μια πλούσια ενυδατική κρέμα ή λοσιόν σε όλο το σώμα για να "κλειδώσετε" την υγρασία στην επιδερμίδα.

Το δέρμα μας είναι το πρώτο γραμμής αμυντικό σύστημα του οργανισμού μας. Προσαρμόζοντας τη ρουτίνα του ντους στις πραγματικές ανάγκες της ηλικίας μας, διασφαλίζουμε ότι αυτός ο φραγμός θα παραμείνει ισχυρός, υγιής και προστατευτικός για πολλά ακόμη χρόνια.

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