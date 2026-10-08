Σπίτι με 10.000 ευρώ από την Κίνα: Έρχεται… διπλωμένο σε κοντέινερ (βίντεο)

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Οι ραγδαία αυξανόμενες τιμές των ακινήτων και το υψηλό κόστος κατασκευής έχουν καταστήσει την εύρεση προσιτής κατοικίας μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις διεθνώς. Στο πλαίσιο αυτό, λύσεις που παλαιότερα θεωρούνταν προσωρινές αποκτούν πλέον υπολογίσιμο μερίδιο στην αγορά, με εξέχον παράδειγμα τα πτυσσόμενα, προκατασκευασμένα σπίτια από την Κίνα.

Ένα τέτοιο εγχείρημα κατέγραψε το κανάλι «Heads of Estate & Renovation» στο YouTube, παρουσιάζοντας την αγορά, τη μεταφορά και τη μετατροπή μιας συμπαγούς μεταλλικής κατασκευής σε πλήρως διαμορφωμένο χώρο διαμονής.

Από τη μεταφορά στη διαμόρφωση: Η αρχική τιμή και τα κρυφά έξοδα

Η εν λόγω κατασκευή αποστέλλεται διπλωμένη, καταλαμβάνοντας τον χώρο ενός συμβατικού εμπορευματοκιβωτίου (container). Μετά την άφιξη και την τοποθέτησή της στο οικόπεδο, η κατασκευή «ανοίγει» και αναπτύσσεται, αποκαλύπτοντας έτοιμους χώρους που περιλαμβάνουν κουζίνα, μπάνιο, καθιστικό και υπνοδωμάτια, γλιτώνοντας μήνες παραδοσιακών οικοδομικών εργασιών.

Αν και η αρχική τιμή αγοράς για τέτοια σπίτια κινείται συχνά γύρω στα 10.000 ευρώ, το τελικό κόστος απόκτησης είναι σημαντικά υψηλότερο.

Παράγοντες όπως:

Τα έξοδα διεθνούς μεταφοράς



Οι δασμοί και οι τοπικοί φόροι



Η προετοιμασία και η θεμελίωση του οικοπέδου



Οι υδραυλικές και ηλεκτρολογικές συνδέσεις



αυξάνουν αισθητά τον τελικό προϋπολογισμό, γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τους υποψήφιους αγοραστές.

Η εμπειρία μετά το πρώτο εξάμηνο: Προβλήματα και λειτουργικότητα

Έξι μήνες μετά την εγκατάσταση, οι ιδιοκτήτες του project προχώρησαν σε απολογισμό της διαμονής τους. Αν και η κατοικία παρέμεινε πλήρως λειτουργική, εντοπίστηκαν σημαντικά ζητήματα, όπως διαρροές από την οροφή, καθώς και παρουσία αμιάντου σε επιμέρους υλικά της κατασκευής.

Παρά τις αδυναμίες αυτές -τις οποίες οι ιδιοκτήτες απέδωσαν στο εξαιρετικά χαμηλό κόστος παραγωγής- η συνολική τους αξιολόγηση παρέμεινε θετική, θεωρώντας ότι οι κατασκευές αυτές προσφέρουν μια βιώσιμη εναλλακτική απέναντι στα δυσθεώρητα κόστη της παραδοσιακής δόμησης.

Αυξανόμενη ζήτηση και προβληματισμοί για το μέλλον

Σύμφωνα με στοιχεία του διεθνούς ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters, οι εξαγωγές προκατασκευασμένων κτιρίων από την Κίνα καταγράφουν κατακόρυφη αύξηση, καθώς οι κατασκευαστικές εταιρείες επενδύουν στην ταχύτητα παραγωγής και στο χαμηλό κόστος.

Ενώ πολλοί υποστηρίζουν ότι η μαζική αξιοποίηση τέτοιων λύσεων θα μπορούσε να ανακουφίσει τη στεγαστική κρίση, παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με την αντοχή στον χρόνο, την ασφάλεια των υλικών, τις πολεοδομικές αδειοδοτήσεις και το πραγματικό συνολικό κόστος εγκατάστασης.

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