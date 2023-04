SpaceX: Θύμα της εκτόξευσης του Starship ήταν ένα βαν που κατέγραφε το σκηνικό (βίντεο)

Κατά την πρόσφατη εκτόξευση του Starship πυραύλου της SpaceX, ένα βανάκι έπεσε θύμα των θραυσμάτων της έκρηξης την ώρα που κατέγραφε το ιστορικό γεγονός.

Τα εντυπωσιακά πλάνα από την πλατφόρμα εκτόξευσης στη Starbase που εδρεύει στη Boca Chica του Τέξας αποτυπώνουν την ένταση της έκρηξης αλλά και της καταστροφής που προκάλεσε ο πύραυλος του Elon Musk. Τα πλάνα προήρθαν από το κανάλι LabPadre και τη VR κάμερά του, καθώς ήταν ένα από τα πολλά που κατέγραφαν την εκτόξευση με ειδικό τηλεχειρισμό από ασφαλής απόσταση φυσικά. Τα βανάκια όμως αναγκαστικά ήταν πιο κοντά στο Starship των 142 μέτρων σε ύψος και έτσι ήταν δεδομένο ότι θα υποστούν κάποια ζημιά.

Όχι όμως και τόσο σοβαρή ζημιά αφού από την δύναμη της έκρηξης, μια τεράστια πέτρα διαλύει ολόκληρη την πίσω πλευρά ενός διπλανού βαν, ενώ άλλα θραύσματα και πέτρες χτυπούν με δύναμη το ίδιο το βαν του LabPadre, που καταγράφει το βίντεο.

Το στιγμιότυπο έχει γίνει viral τα τελευταία 24ωρα στο Twitter με πάνω από 1.9 εκατομμύρια προβολές.

VR Cam caught some spectacular footage as #SuperHeavy rocked #SpaceX #Starbase this morning. I am floored at the amount of debris that was ejected. Waiting on Rover 2 damage assessment. Congratulations @elonmusk on pulling this historical launch! pic.twitter.com/6WKEXFqCGN

— LabPadre (@LabPadre) April 20, 2023