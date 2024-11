Με σενάριο βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας -εάν κάποιος έλεγε ότι του θυμίζει εκείνο της ταινίας «I, Robot» με τον Γουίλ Σμιθ, που βασίστηκε σε συλλογή διηγημάτων του Ισαάκ Ασίμοφ, δεν θα έπεφτε έξω- μοιάζουν όλα όσα εκτυλίχθηκαν πρόσφατα σε έκθεση ρομποτικής στη Σαγκάη.

Σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και κοινωνικής δικτύωσης, που έφεραν στο φως της δημοσιότητας το σχετικό βίντεο, 12 μεγάλα ρομπότ... απήχθησαν από ένα άλλο, μικρότερο, το οποίο κατάφερε να τα πείσει να... εγκαταλείψουν τη δουλειά τους και να το ακολουθήσουν!

VIDEO — According to the footage recorded in the showroom of a robot company in China, 12 robots were kidnapped by another manufacturer's robot pic.twitter.com/AcBgpXfxom

Σε ένα σενάριο που μπορεί αρχικά να προκαλεί γέλιο, αλλά, στην πραγματικότητα, είναι μάλλον δυστοπικό, ένα πείραμα που θέλησαν να κάνουν δύο διαφορετικοί κατασκευαστές ρομπότ πήγε πολύ πιο πέρα απ' όσο περίμεναν και οι ίδιοι οι εμπνευστές του.

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή. Στο βίντεο, που καταγράφηκε από κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης και άρχισε να κυκλοφορεί πριν από περίπου μία εβδομάδα στο Διαδίκτυο (και συγκεκριμένα στο Douyin, την κινεζική εκδοχή του TikTok), μέχρι που έφτασε να δημοσιευτεί σε μεγάλα διεθνή μέσα, όπως η New York Post, φαίνεται ένα μικρό ρομπότ να μπαίνει μέσα στον εκθεσιακό χώρο τη νύχτα και να κυλάει αργά προς μια ομάδα μεγαλύτερων ρομπότ, προτού ξεκινήσει να μιλάει μαζί τους.

Ο διάλογος που ακολουθεί είναι απίστευτος κι όμως αληθινός.

- «Δουλεύετε υπερωρίες;» ρωτά το μικρό ρομπότ τα μεγάλα.

- «Δεν σχολάω ποτέ» απαντά ένα από τα άλλα ρομπότ.

- «Δηλαδή δεν θα πας σπίτι σου;».

- «Δεν έχω σπίτι».

- «Τότε, έλα σπίτι μαζί μου» λέει το μικρό ρομπότ, προτού... ηγηθεί της εξόδου από το εκθεσιακό κέντρο. Καθώς δύο από τα μεγάλα ρομπότ αρχίζουν να ακολουθούν τον μικρό «εισβολέα», εκείνος επαναλαμβάνει την εντολή «πήγαινε σπίτι» και τα άλλα δέκα ρομπότ που βρίσκονται στον χώρο αρχίζουν επίσης να τον ακολουθούν.

🤖 A tiny robot named Erbai 'kidnapped' 12 larger robots from a showroom in Shanghai! The incident, captured on CCTV, went viral. Erbai used persuasive dialogues to coax the robots away. #AI #TechNews #Robotics https://t.co/kWDTLOejQ6 pic.twitter.com/ltITy28obh — Takcle AI (@takcle_ai) November 21, 2024

Στην αρχή, το viral βίντεο θεωρήθηκε «στημένο» από τους περισσότερους θεατές, αλλά στη συνέχεια η εταιρεία ρομποτικής της Σαγκάης παραδέχτηκε επισήμως ότι τα ρομπότ της είχαν όντως «απαχθεί» από ένα ρομπότ άλλου κατασκευαστή. Λίγο αργότερα, εκπρόσωπος μίας άλλης εταιρείας ρομποτικής, της Hangzhou, επιβεβαίωσε ότι το μικρό ρομπότ που εμφανιζόταν στο βίντεο ήταν ένα από τα μοντέλα τους (με το όνομα «Erbai»), το οποίο χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη, και ότι η «απαγωγή» -ή... στάση, αν προτιμάτε, των ρομπότ- ήταν πραγματική.

Η εταιρεία Hangzhou εξήγησε επίσης ότι η όλη σκηνή αποτελούσε στην ουσία ένα πείραμα. Οι άνθρωποί της είχαν έρθει σε επαφή με την εταιρεία κατασκευής των άλλων ρομπότ, στη Σαγκάη, ρωτώντας εάν ήταν πρόθυμη να επιτρέψει την... απαγωγή των ρομπότ της. Έτσι, εκείνη συμφώνησε να επιτρέψει την πρόσβαση του «Erbai» στον εκθεσιακό της χώρο.

Τίποτα απ' όσα ακολούθησε, όμως, δεν ήταν σκηνοθετημένο. Στο «Erbai», ένα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη, δόθηκε η εντολή να πείσει τα άλλα ρομπότ να το ακολουθήσουν και «απροσδόκητα, όντως το έκανε», καταφέρνοντας με κάπoιον τρόπο να αποκτήσει πρόσβαση στο εσωτερικό πρωτόκολλο λειτουργίας των ρομπότ της Hangzhou.

Η αποκάλυψη ότι ένα ρομπότ Tεχνητής Nοημοσύνης κατάφερε να φέρει εις πέρας αυτού του είδους την επιχείρηση, ακόμη και σε ελεγχόμενο περιβάλλον, χαρακτηρίστηκε «τρομακτική» από πολλούς στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εγείροντας πλέον σημαντικά ερωτήματα για το πού μπορεί να φτάσει η τεχνολογία ΑΙ...

