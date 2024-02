Προσεληνώθηκε το πρώτο ιδιωτικό σκάφος (βίντεο)

Το διαστημικό σκάφος Odysseus της Intuitive Machines, είναι τελικά το πρώτο ιδιωτικό σκάφος που προσεδαφίζεται στην επιφάνεια της Σελήνης. Είναι επίσης και το πρώτο αμερικανικό σκάφος που φτάνει στη Σελήνη εδώ και 50 χρόνια.

Your order was delivered… to the Moon! 📦@Int_Machines' uncrewed lunar lander landed at 6:23pm ET (2323 UTC), bringing NASA science to the Moon's surface. These instruments will prepare us for future human exploration of the Moon under #Artemis. pic.twitter.com/sS0poiWxrU

— NASA (@NASA) February 22, 2024