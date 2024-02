H Apple ετοιμάζει το δικό της wearable δαχτυλίδι σαν το Samsung Galaxy Ring

Νέες φήμες από το στρατόπεδο της Apple αναφέρουν ότι ετοιμάζει τη δική της απάντηση στο εντυπωσιακό Galaxy Ring της Samsung, το οποίο ο νοτιοκορεάτικος κολοσσός έδωσε μια κλεφτή ματιά στο πρόσφατο Galaxy Unpacked event μαζί με τα Galaxy S24.

Και όχι μόνο την ετοιμάζει αλλά το ρεπορτάζ του Economic Times αναφέρει ότι η εταιρία του Κουπερτίνο πατάει το γκάζι στην ανάπτυξη του δικού της "Apple Ring", το οποίο θα έχει παρόμοιες λειτουργίες παρακολούθησης βιομετρικών στοιχείων του χρήση με τα smartwatches. Η εταιρία άλλωστε πειραματίζεται εδώ και χρόνια με την ιδέα ενός δαχτυλιδιού wearable, έχοντας κατοχυρώσει πατέντες για μια φορετή συσκευή για τα δάχτυλα με NFC, αλλά με την Samsung να κάνει πολύ σύντομα την είσοδό της στην αγορά, φαίνεται πως ωρίμασε ο καιρός για να πατήσει και η Apple.

Image

Βέβαια, θα το κάνει ακολουθώντας το μάντρα "be best, not first" δηλαδή να είναι η καλύτερη στην κατηγορία και όχι απαραίτητα η πρώτη που θα εισχωρήσει σε αυτή. Εκτός από τη φημολογούμενη ικανότητά του να μετρά την κυκλοφορία του αίματος, το Galaxy Ring αναμένεται επίσης να διαθέτει λειτουργία παρακολούθησης ηλεκτρονικού καρδιογραφήματος (ECG), παρακολούθηση ύπνου και λειτουργίες για τον έλεγχο άλλων συσκευών και την πραγματοποίηση ασύρματων πληρωμών από απόσταση, ενώ θα κυκλοφορήσει σε διάφορα μεγέθη.

Φήμες λένε ότι η αναλυτική παρουσίαση του Galaxy Ring θα γίνει από τη Samsung τον ερχόμενο Ιούλιο στο επόμενο Unpacked event.

