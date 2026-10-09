Νέα ανησυχία: Η OpenAI απέλυσε 3 ερευνητές για παραβίαση ευαίσθητων πληροφοριών

Νέα ανησυχία για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης, και τις δικλείδες ασφαλείας που υπάρχουν, προκαλεί η είδηση ότι η OpenAI απέλυσε τρεις ερευνητές της την περασμένη εβδομάδα.

Από έρευνα που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι παραβίασαν τις πολιτικές σχετικά με τον χειρισμό ευαίσθητων πληροφοριών, όπως ανακοίνωσε η ίδια η κορυφαία εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης σε ανάρτησή της στο X την Παρασκευή.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, προέβη σε μια κυνική ομολογία σε αποκλειστική του συνέντευξη στο ψηφιακό newsletter του Politico, Decoded.

Ο Άλτμαν δήλωσε ότι υφίσταται μια «θεμελιώδης διαφορά» στην κοσμοθεωρία μεταξύ της εταιρείας του και της ανταγωνίστριας Anthropic όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε ότι τα οφέλη της τεχνολογίας δικαιολογούν την αποδοχή «ορισμένων κινδύνων» και ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να παραμείνει ευρέως προσβάσιμη στο κοινό. «Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των δύο προσεγγίσεων» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα σε ποια σημεία διαφοροποιείται από την Anthropic και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Ντάριο Αμοντέι, ο Άλτμαν απάντησε: «Πιστεύουμε ότι ο κόσμος πρέπει να αποδεχθεί ότι θα συμβούν και ορισμένα δυσάρεστα γεγονότα, προκειμένου να καρπωθεί τα οφέλη αυτής της τεχνολογίας και να διατηρήσει ο κόσμος τον έλεγχο των επιλογών του».

Η Anthropic θεωρείται εδώ και καιρό η εταιρεία που υποστηρίζει σθεναρότερα τη θέσπιση ρυθμίσεων για την τεχνητή νοημοσύνη στον κλάδο — μια στάση που μέχρι πρόσφατα ερχόταν σε αντίθεση με την προσέγγιση πιο ήπιων παρεμβάσεων που προτιμούσε η OpenAI. Ωστόσο, οι διαφορές πολιτικής μεταξύ των δύο κορυφαίων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης έχουν περιοριστεί τους τελευταίους μήνες, καθώς η OpenAI τάσσεται πλέον υπέρ αυστηρότερων κανόνων, αντιμετωπίζοντας παράλληλα περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων υψηλού προφίλ και απρόβλεπτες συμπεριφορές των μοντέλων της.

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