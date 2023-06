Κατασκευάστηκε το πρώτο ρομπότ που ιδρώνει και αναπνέει 

Πίσω από μια μεταλλική πόρτα πάχους 4 ιντσών με ένα μικρό γυάλινο παράθυρο στην μακρινή βορειοανατολική γωνία της πανεπιστημιούπολης Tempe του Πανεπιστημίου της Αριζόνα, ζει το ANDI, το πρώτο θερμικό ρομπότ εσωτερικού-εξωτερικού χώρου στον κόσμο που αναπνέει, ιδρώνει και περπατά.

Το ANDI χρηματοδοτείται από ένα NSF Major Research Instrumentation πρόγραμμα και έχει κατασκευαστεί ειδικά για την ASU από την εταιρεία Thermetrics.

Μπορεί να μιμηθεί τις θερμικές λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος και έχει 35 διαφορετικές επιφάνειες που ελέγχονται όλες ξεχωριστά με αισθητήρες θερμοκρασίας, αισθητήρες ροής θερμότητας και πόρους που ιδρώνουν.

(Οι ερευνητές της ASU μπορούν να υπολογίσουν παραλλαγές στον σωματότυπο και τα χαρακτηριστικά υγείας του ρομπότ για να δημιουργήσουν και να εισαγάγουν σε διαφορετικά προσαρμοσμένα μοντέλα θερμικής ρύθμισης στο ANDI για σχεδόν οποιοδήποτε κλίμα στις Η.Π.Α αλλά και στον κόσμο.)

Είναι το μόνο ρομπότ τέτοιου είδους που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους, επιτρέποντας στους ερευνητές να πειραματιστούν σε ακραία περιβάλλοντα, καθώς και να μελετήσουν τις επιπτώσεις της ηλιακής ακτινοβολίας. Μπορούν μάλιστα να μελετήσουν πώς αντιδρούν διαφορετικές ηλικίες και σωματικοί τύποι ανθρώπων σε ακραίες θερμοκρασίες.

«Το ANDI ιδρώνει. παράγει θερμότητα, μπορεί να έχει ρίγη, να περπατά και να αναπνέει», δήλωσε ο Konrad Rykaczewski, αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Μηχανικής Ύλης, Μεταφορών και Ενέργειας της Αριζόνα και κύριος ερευνητής για ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα της ASU που στοχεύει στη μέτρηση των επιπτώσεων της υπερβολικής ζέστης στην ανθρώπινη υγεία.

This is ANDI, the robot that sweats. Researchers at Arizona State University are using ANDI to study the impacts of extreme heat on the human body pic.twitter.com/4BiLimxgY5

— Reuters Science News (@ReutersScience) June 10, 2023