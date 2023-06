Τα πρώτα ανθρωπόμορφα ρομπότ φτιάχνονται στην Ευρώπη (βίντεο)

Η βρετανική εταιρεία Ameca που κατασκευάζει ρομπότ ανάρτησε ένα νέο βίντεο στο κανάλι της στο YouTube, το οποίο πλέον μετρά σχεδόν 1,5 εκατομμύρια προβολές.

Σε αυτό δείχνει για πρώτη φορά το Ameca και ισχυρίζεται πως δεν πρόκειται για CGI, αλλά για το πιο προηγμένο ανθρωποειδές ρομπότ που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα.

Η εταιρεία σκοπεύει να παρουσιάσει πλήρως τη δουλειά της στην επερχόμενη περίοδο και σχεδιάζει το Ameca ως μια πλατφόρμα AI και επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ.

Η επίδειξη της Ameca χρησιμοποίησε GPT-3 για συνομιλία και μετάφραση, DeepL για ανίχνευση γλώσσας και φωνές Amazon Polly Neural, σύμφωνα με την περιγραφή του YouTube.

Η ομάδα αυτή τη στιγμή εργάζεται σε μια νέα επίδειξη χρησιμοποιώντας κλωνοποίηση φωνής Eleven labs, η οποία προσθέτει πολυπλοκότητα, χάρη στην πρόσθετη γενιά φωνής Visme για συγχρονισμό χειλιών.

Θα ενσωματωθούν στην πλατφόρμα λογισμικού Tritium της εταιρείας. Και μια beta δημόσια έκδοση θα κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες.

Σε ένα βίντεο, το Ameca συνοφρυώνεται καθώς ένας υπάλληλος εκτός οθόνης απλώνει το χέρι του για να αγγίξει τη μύτη του προτού σηκώσει ομαλά το χέρι του για να σταματήσει το χέρι του κάτω από μια βουή ηλεκτρικών κινητήρων. Είναι μια ασυνήθιστη στιγμή που πυροδοτεί τον κώδωνα του κινδύνου για τον θεατή: το σοκ είναι ότι ένα ρομπότ θα ήθελε να δημιουργήσει αυτό το όριο μεταξύ αυτού και εμάς - μια επιθυμία που είναι, ειρωνικά, πολύ ανθρώπινη.

