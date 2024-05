Εντυπωσιακή έκρηξη του Raptor 2 κινητήρα της SpaceX

Η SpaceX πραγματοποίησε μία δοκιμή του Raptor 2 κινητήρα της, στις εγκαταστάσεις της στο Texas. Δυστυχώς όμως προέκυψε μία ανωμαλία η οποία προκάλεσε τη διαρροή υδρατμών και οδήγησε σε μία εντυπωσιακή έκρηξη.

Οι Raptor κινητήρες της SpaceX ενσωματώνονται στον Super Heavy πύραυλο της εταιρίας, ο οποίος φέρει το Starship. Χρησιμοποιούν υγρό μεθάνιο και υγρό οξυγόνο ως καύσιμο, όντας αρκετά ισχυροί για να στείλουν το Starship στη Σελήνη ή στον Άρη.

Here is the full clip of the test that ended in a RUD.

(video and audio synced)

See what's next steps are ahead: https://t.co/s5km3WuOOX https://t.co/lKDvoOXoz2 pic.twitter.com/rNgQUnz5LV

