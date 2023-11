Έλον Μασκ: Έτσι μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι στον Άρη

Ο Eλον Μασκ ήταν καλεσμένος στο εξαιρετικά δημοφιλές podcast του Joe Rogan, για μια συζήτηση που κάλυψε ένα τεράστιο φάσματα θεμάτων, από την εξαγορά του Twitter, το οποίο είναι πλέον γνωστό ως X, μέχρι και τον αποικισμό του Άρη.

Ειδικότερα όσον αφορά το ταξίδι των ανθρώπων στον κόκκινο πλανήτη, είναι εδώ και καιρό γνωστό πως πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες φιλοδοξίες του πλουσιότερο ανθρώπου του πλανήτη.

Ο Μασκ είναι ο ιδρυτής, επικεφαλής και ιδιοκτήτης της SpaceX, της πιο προηγμένης ιδιωτικής εταιρίας αεροδιαστημικής τεχνολογίας που διαρκώς πραγματοποιεί αποστολές στο διάστημα για τη NASA και έχει μάλιστα και το μεγαλύτερο δίκτυο δορυφορικού internet που παρέχει κάλυψη και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία της Γης, το Starlink.

Οι φιλοδοξίες του Μασκ για τον αποικισμό του Άρη πηγάζουν από την πεποίθησή του ότι η ανθρώπινη παρουσία σε πολλούς πλανήτες είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση του είδους. Συζητώντας με τον Rogan, λοιπόν, τόνισε ''τη σημασία της δημιουργίας ενός ανθρώπινου οικισμού στον Άρη για να διασφαλιστεί το είδος από πιθανά καταστροφικά γεγονότα στη Γη, όπως ο πυρηνικός πόλεμος ή η πρόσκρουση αστεροειδούς. Υπάρχουν όμως πολλά εμπόδια και δυσκολίες μέχρι να συμβεί αυτό.''

Κατά τη διάρκεια του podcast, ο Μασκ εξήγησε τις σημαντικές προκλήσεις της δημιουργίας ενός βιώσιμου περιβάλλοντος στον Άρη, όπου η σημερινή ατμόσφαιρα είναι αραιή και αποτελείται κυρίως από διοξείδιο του άνθρακα. Για παράδειγμα, αναφέρθηκε σε μια σταδιακή προσέγγιση για τη "θέρμανση" του πλανήτη ώστε να απελευθερωθεί το CO2 από την παγωμένη του κατάσταση, πυκνώνοντας έτσι την ατμόσφαιρα και δημιουργώντας ενδεχομένως το δικό του φαινόμενο του θερμοκηπίου στον Άρη. Ο Μασκ τόνισε χαρακτηριστικά πως σε αντίθεση με τη Γη, εκεί όντως χρειάζεται το "global warming"(θέρμανση του Άρη).

Podcast with the great and powerful @elonmusk #ad Full episode is 2 hours and 41 minutes, first 2 hours is available here on https://t.co/AIkGSaxVMA pic.twitter.com/DQh0GGNyaO

— Joe Rogan (@joerogan) October 31, 2023