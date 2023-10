Ήρθαν φωνητικές και βίντεο κλήσεις στο Twitter

Μία χρήσιμη λειτουργία απέκτησε το Twitter, καθώς από δω και πέρα οι χρήστες μπορούν πλέον να πραγματοποιήσουν φωνητικές και βίντεο κλήσεις.

Η διάθεση των κλήσεων θα γίνει σταδιακά ξεκινώντας από σήμερα, με τους χρήστες που έχουν επιλεγεί για το πρώτο κύμα να λαμβάνουν μια ειδοποίηση που γράφει χαρακτηριστικά: «Audio and video calls are here!» Φυσικά, οι κλήσεις φιλοξενούνται στο μενού των μηνυμάτων του X. Μέσα στη συζήτηση με κάποιον άλλο χρήστη, υπάρχει πλέον ένα σχετικό εικονίδιο στην πάνω δεξιά γωνιά που επιτρέπει την έναρξη μιας κλήσης.

Early version of video & audio calling on 𝕏 https://t.co/aFI3VujLMh — Elon Musk (@elonmusk) October 25, 2023

Αξίζει να σημειωθεί πως αν κάποιος δεν επιθυμεί να λαμβάνει κλήσεις, μπορεί να απενεργοποιήσει εξ ολοκλήρου το χαρακτηριστικό, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα φιλτραρίσματος, για να επιτρέπονται μόνο οι εισερχόμενες κλήσεις από άτομα που ακολουθείτε, verified χρήστες ή άτομα που έχετε στις επαφές σας.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα, ο Elon Musk, τόνισε πως πρόκειται για μια πρώιμη έκδοση, πράγμα που σημαίνει ότι παρασκηνιακά η εταιρία συνεχίζει τη δουλειά για να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την εμπειρία των χρηστών.

Διαβάστε επίσης

Η Motorola οραματίζεται ένα smartphone που θα φοράτε στον καρπό σας

iPhone 15: Η Apple επιβεβαίωσε πως όντως υπάρχει πρόβλημα με BMW και Toyota αυτοκίνητα