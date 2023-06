Beatles: Θα κυκλοφορήσουν «νέο» τραγούδι χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη

Ο κατάλογος με τα τραγούδια των Beatles θα μεγαλώσει κατά ένα ως το τέλος της χρονιάς με την κυκλοφορία ενός μισοτελειωμένου τραγουδιού που είχε ηχογραφήσει ο Τζον Λένον και ανέλαβε να συμπληρώσει η τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, ο ένας από τους δύο της θρυλικής τετράδας που ακόμη είναι στη ζωή, ανακοίνωσε ότι το τραγούδι προέρχεται από ένα ντέμο (δοκιμαστικό) του Λένον.

Αν και δεν ανέφερε περισσότερα, τα τραγούδι φαίνεται ότι είναι μια σύνθεση από το 1978, οκτώ χρόνια από τη διάλυση του συγκροτήματος, που ονομάζεται «Now and Then» («Τότε και τώρα»). Το ντέμο ήταν ένα από τα πολλά τραγούδια σε κασέτες με την ένδειξη «Για τον Πολ» που έφτιαξε ο Λένον λίγο πριν από τη δολοφονία του το 1980, οι οποίες δόθηκαν αργότερα στον ΜακΚάρτνεϊ από τη χήρα του Λένον, τη Γιόκο Όνο.

Είναι μια μάλλον πρόχειρη ηχογράφηση στο πιάνο που έγινε στο διαμέρισμά του Λένον στη Νέα Υόρκη. Οι στίχοι ξεκινούν ως εξής: «I know it’s true, it’s all because of you / And if I make it through, it’s all because of you» («Ξέρω ότι είναι αλήθεια, είναι όλα εξαιτίας σου / Και αν τα καταφέρω, είναι όλα εξαιτίας σου»).

Πάνω από 40 χρόνια αργότερα, η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται να «καθαρίσει» την ηχογράφηση και να δώσει τη φωνή του Λένον.

Η ιδέα να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη προήλθε από το οκτάωρο ντοκιμαντέρ του Πίτερ Τζάκσον, «Get Back». Μέρος της παραγωγής αφορούσε την αναγνώριση της φωνής των Beatles για να διαχωριστεί από τον θόρυβο του περιβάλλοντος.

Έτσι η τεχνητή νοημοσύνη ανέλαβε δουλειά για να ξεχωρίσει το πιάνο από τη φωνή. Μπορούν δηλαδή οι τεχνικοί να «εκπαιδεύσουν» το πρόγραμμα να ξεχωρίζει τα μουσικά όργανα από την ανθρώπινη φωνή. Αφού θα έχουν στα χέρια τους χωριστά όργανα και φωνές όλα είναι μετά πολύ εύκολα για τη «σύνθεση» του νέου κομματιού.

Το «Now and Then» είχε θεωρηθεί στο παρελθόν ως πιθανό τραγούδι για την επανένωση των Beatles το 1995, όταν κυκλοφόρησε η σειρά «Anthology» με σπάνιες ηχογραφήσεις. Τα τρία τότε επιζώντα μέλη του συγκροτήματος κυκλοφόρησαν δύο από τα τραγούδια από τις κασέτες του Lennon, το «Free As A Bird» και το «Real Love», το πρώτο νέο υλικό του συγκροτήματος μετά από 25 χρόνια.

Αν και προσπάθησαν να ηχογραφήσουν το «Now and Then», η προσπάθεια εγκαταλείφθηκε γρήγορα. Το τραγούδι είχε ρεφρέν, αλλά του έλειπαν σχεδόν εντελώς οι στίχοι. Στον Τζωρτζ Χάρισον δεν άρεσε καθόλου και το θεωρούσε «σκουπίδια».

Τώρα όμως που μπορούμε να διευθετήσουμε τα τεχνικά προβλήματα και με το παραπάνω, ακόμη και ο ίδιος ο ΜακΚάρτνεϊ έχει τις απορίες του σχετικά με τις χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική, επιλέγει όμως να κοιτά μπροστά: «Είναι λίγο τρομακτικό», λέει για το τραγούδι μαζί με τον Τζον Λένον, πολλά χρόνια μετά τον θάνατο του στενού φίλου και συνεργάτη του.

Δήλωσε όμως ότι «είναι το μέλλον, θα πρέπει να δούμε πού θα οδηγήσει».

