Το γλυκό της ημέρας: Σοκολατένια pops μπανάνας

Υλικά

2 μπανάνες, κομμένες στα τρία

160 γρ. μαύρη κουβερτούρα

2 κ.σ. τριμμένα καρύδια

μεγάλες οδοντογλυφίδες ή ξυλάκια

Εκτέλεση

Σε μπεν μαρί λιώνουμε την κουβερτούρα. Στηρίζουμε τα κομμάτια της μπανάνας στα ξυλάκια και τα βουτάμε ένα ένα στη σοκολάτα. Τα αραδιάζουμε σε μια πιατέλα στρωμένη με λαδόκολλα, τα πασπαλίζουμε με καρύδια και τα βάζουμε στην κατάψυξη για μισή ώρα.

Tips

-Όσο περισσότερο μείνουν στην κατάψυξη τόσο πιο πολύ θα κρυώσουν. Για να μοιάζουν περισσότερο με παγωτίνια, φτιάξτε τα από το προηγούμενο βράδυ ώστε να παγώσουν πολύ καλά εσωτερικά.

-Μπορείτε να κάνετε το ίδιο και με άλλα φρούτα που ταιριάζουν με τη μαύρη σοκολάτα όπως π.χ. με φράουλες και κεράσια. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λευκή κουβερτούρα και να βουτήξετε μέσα βερίκοκα και ροδάκινα που της πάνε περισσότερο. Όσο για τον ξηρό καρπό, δοκιμάστε και τριμμένο αμύγδαλο ή φουντούκια συνδυάζονται εξίσου ωραία με τα παραπάνω.

Πηγή: bovary.gr

