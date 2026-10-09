Τι θα φάμε σήμερα; Κοτόπουλο με κρέμα γάλακτος και σκόρδο

Υλικά



4 φιλέτα κοτόπουλου



75 γρ. αλεύρι



2 κ. σ. ελαιόλαδο



50 γρ. βούτυρο



8 μικρές σκελίδες σκόρδο ή περισσότερες, ανάλογα με τη γεύση



250 ml ζεστός ζωμός κοτόπουλου



100 ml κρέμα γάλακτος



30 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη



1 μικρό ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο (προαιρετικά)



Μαγειρεμένο ρύζι στον ατμό, για το σερβίρισμα







Εκτέλεση



Βάλτε το κοτόπουλο σε ένα μπολ, προσθέστε το αλεύρι και αλατοπιπερώστε καλά, φροντίζοντας να καλυφθούν ομοιόμορφα τα κομμάτια.



Ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι, σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Τινάξτε το περιττό αλεύρι από το κοτόπουλο και σοτάρετέ το για 2 λεπτά, μέχρι να πάρει ελαφρύ χρώμα από όλες τις πλευρές.



Χαμηλώστε τη φωτιά σε μέτρια και προσθέστε το βούτυρο.



Καθαρίστε τις σκελίδες σκόρδου και ρίξτε τις στο τηγάνι. Μαγειρέψτε για περίπου 5 λεπτά, μέχρι το σκόρδο να πάρει ελαφρώς χρυσαφένιο χρώμα, ανακατεύοντας κατά διαστήματα ώστε να μην καεί το κοτόπουλο.



Προσθέστε τον ζεστό ζωμό κοτόπουλου και αφήστε το φαγητό να σιγοβράσει για 10 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει το σκόρδο.



Στη συνέχεια, ρίξτε την κρέμα γάλακτος και προσθέστε την τριμμένη παρμεζάνα. Αφήστε το να σιγοβράσει για ακόμη 5 λεπτά, μέχρι η σάλτσα να αρχίσει να δένει.



Δοκιμάστε και προσαρμόστε το αλάτι και το πιπέρι, αν χρειάζεται.



Πασπαλίστε με τον ψιλοκομμένο μαϊντανό, εφόσον τον χρησιμοποιήσετε, και σερβίρετε το κοτόπουλο με μαγειρεμένο ρύζι στον ατμό.







Πηγή: newsbeast.gr

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