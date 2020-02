Η νοτιοκορεάτικη ταινία «Παράσιτα» (Parasite) στέφθηκε καλύτερη ταινία στα φετινά Όσκαρ, επιτυγχάνοντας έναν για πολλούς απρόσμενο θρίαμβο, παρότι το πολεμικό δράμα «1917» του Σαμ Μέντες θεωρείτο το μεγάλο φαβορί.

Επικρατώντας στη σημαντικότερη κατηγορία της βραδιάς, το φιλμ αυτό, υβρίδιο μαύρης κωμωδίας και θρίλερ σε σκηνοθεσία του Μπονγκ Τζουν-χο, ολοκλήρωσε τον θρίαμβο που φαινόταν απίθανος ακόμα και καθώς σάρωνε τα βραβεία καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου και καλύτερης σκηνοθεσίας.

Η πρώτη μεγάλη έκπληξη της βραδιάς έγινε στο βραβείο Σκηνοθεσίας, το οποίο δόθηκε στην νοτιοκορεάτικη ταινία.

Εκεί που δεν υπήρξε καμία έκπληξη, ήταν στην απονομή του βραβείου Α' Ανδρικού Ρόλου, το οποίο πήρε ο Χοακίν Φίνιξ. Ο Φίνιξ έλαβε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου για την ενσάρκωση του κλόουν τα βιώματα του οποίου τον μετατρέπουν σε σκοτεινό αντιήρωα στο Joker του Τοντ Φίλιπς, το πρίκουελ της σειράς των ταινιών Batman που σημείωσε απρόσμενη εισπρακτική επιτυχία.

Έκπληξη δεν υπήρξε ούτε στην απονομή του Α' Γυναικείου Ρόλου, ο οποίος δόθηκε στη Ρενέ Ζελβέγκερ, για την ενσάρκωση της θρυλικής ερμηνεύτριας Τζούντι Γκάρλαντ στη βιογραφική ταινία «Τζούντι» (Judy). Είναι το δεύτερο Όσκαρ για την τεξανή ηθοποιό, που είχε λάβει βραβείο δεύτερου γυναικείου ρόλου για την «Επιστροφή στο Cold Mountain» (Cold Mountain) το 2004 και ήταν υποψήφια τέσσερις φορές.

Το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου δόθηκε στον Μπραντ Πιτ για την ταινία του Ταραντίνο «Once Upon a Time in Hollywood»

και το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου δόθηκε στη Λόρα Ντερν, για την ταινία «Marriage Story».

Το Όσκαρ για την καλύτερη ταινία anime, πήγε στο... Toy Story 4, το οποίο σάρωσε για δεύτερη συνεχόμενη φορά στη μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου.

Το Όσκαρ για την καλύτερη ταινία anime μικρού μήκους πήγε στο... Hair Love.

Το Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου πήγε στην Κορεάτικη ταινία, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, Parasite.

Το Όσκαρ για την ταινία καλύτερα προσαρμοσμένου (διασκευασμένου) σεναρίου κέρδισε η Jojo Rabbit και ο Τάικα Γουαϊτίτι.

Το Όσκαρ για την καλύτερη ζωντανή ταινία μικρού μήκους πήρε η The Neighbors' Window και ο Marsall Cury.

Το Όσκαρ για το καλύτερο Σχέδιο Παραγωγής πήγε στην ταινία Once Upon A Time... In Hollywood.

Το Όσκαρ για τα καλύτερα κοστούμια κέρδισε η ταινία Little Women και η σχεδιάστρια Ζακλίν Ντουράν.

Το Όσκαρ για την καλύτερη ταινία ντοκιμαντέρ πήγε στη... American Factory.

Το βραβείο για το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους πήγε στο Learning to skateboard in a warzone (if you are a girl), το οποίο γυρίστηκε στο εμπόλεμο Αφγανιστάν.

Το βραβείο για το καλύτερο μοντάζ ήχου πήγε στην ταινία Ford v. Ferrari.

Το Όσκαρ για το καλύτερο mix ήχου πήγε στην ταινία 1917.

Το βραβείο της καλύτερης διεύθυνσης φωτογραφίας πήγε στην ταινία 1917 και στον Ρότζερ Ντίκινς.

Το βραβείο καλύτερης επεξεργασίας πήρε η ταινία Ford v. Ferrari.

Το Όσκαρ για τα καλύτερα οπτικά εφέ κέρδισε η ταινία... 1917.

Το βραβείο για το καλύτερο μακιγιάζ και χτένισμα κέρδισε η ταινία... Bombshell.

Το βραβείο καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας πήγε στην κορεάτικη παραγωγή Parasite.

Το βραβείο για το καλύτερο μουσικό θέμα κέρδισε η ταινία... Τζόκερ.

Το βραβείο για το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι κέρδισε ο Έλτον Τζον και η ταινία Rocketman.