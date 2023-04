Ηράκλειο: Εκθεση φωτογραφίας του Ανδρέα Καμουτσή

Η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία με ανακοίνωση της προσκαλεί το κοινό στο χώρο της, στην Δουκός Μπωφόρ 20 στο Ηράκλειο, στην παρουσίαση του φωτογραφικού λευκώματος «Μία Θέση Ανάμεσά τους» του φωτογράφου Ανδρέα Καμουτσή. Την παρουσίαση θα πλαισιώνει φωτογραφική έκθεση με φωτογραφίες από το λεύκωμα.

Η παρουσίαση του λευκώματος και τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν την Τετάρτη 26 Απριλίου στις 19:30. Η διάρκεια της έκθεσης είναι ως 12 Μαΐου και θα είναι ανοιχτή στο κοινό κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, από τις 19:30 έως τις 21:30.

Η επιμέλεια της έκθεσης είναι του Αλέξανδρου Βούτσα και χορηγός της η Fujifilm Hellas A.E.

Το “Μία Θέση Ανάμεσά Τους” είναι το αποτέλεσμα ενός πολύχρονου προσωπικού φωτογραφικού project του Ανδρέα Καμουτσή, που διήρκησε 8 χρόνια και πραγματοποιήθηκε σε 8 χώρες, με 8 διαφορετικές Fujifilm μηχανές. Συγκεκριμένα από το 2015 έως και το 2022 ο Ανδρέας ταξίδεψε στις χώρες: Δανία, Ελλάδα, Σερβία, Ισραήλ, Τουρκία, Μαρόκο, Ισπανία και Πορτογαλία και χρησιμοποίησε αποκλειστικά mirrorless φωτογραφικό εξοπλισμό Fujifilm Χ-Series. Με σημείο αναφοράς την γλώσσα της εικόνας, ο φωτογράφος εξερευνεί ανθρώπινες καταστάσεις, πολλές φορές αντιφατικές, όπως η μοναξιά και η μοναχικότητα, που ενδεχομένως όλοι έχουμε βιώσει και που ο κάθε θεατής μπορεί να τις αποκωδικοποιήσει με το δικό του τρόπο. Πρωταγωνιστές ήταν τυχαίοι άνθρωποι κάθε ηλικίας που βάδιζαν σε παράλληλες πορείες δίχως να συναντιούνται.

Μέσα από 56 φωτογραφίες και χρησιμοποιώντας το αγαπημένο του είδος φωτογραφίας, αυτό της φωτογραφίας δρόμου, ο Ανδρέας Καμουτσής μας ξεναγεί σε νέα αλλά και γνώριμα μέρη, με ανθρώπους διαφορετικής κουλτούρας, συλλαμβάνοντας στιγμές που περνούν γρήγορα από μπροστά μας, αλλά μένουν και αποτυπώνονται ανεξίτηλα στον καμβά της ζωής μας, διαμορφώνοντας μελλοντικά τον ψυχισμό μας. Το σύνολό τους υποδηλώνει μια αέναη αναζήτηση, που εκφράζεται μέσω του προσωπικού αγώνα ύπαρξης κάθε ανθρώπου μέσα κι έξω από τις μεγαλουπόλεις του 21ου αιώνα.

Λίγα λόγια για τον Φωτογράφο:

O Ανδρέας Καμουτσής γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, Ελλάδα το 1979. Σπούδασε πληροφορική και εργάστηκε στον τομέα αυτό έως το 2013. Έκτοτε τον κέρδισε η τέχνη της φωτογραφίας, την οποία ασκεί έως σήμερα επαγγελματικά. Παραδίδει μαθήματα φωτογραφίας δρόμου, τα οποία διοργανώνει ο ίδιος μέσω της ομάδας του “Spontaneous Shooters” ή σε συνεργασία με σχολές φωτογραφίας. Είναι, από το 2016, επίσημος φωτογράφος Official Fujifilm X - Photographer . Πολλές φωτογραφίες του έχουν δημοσιευθεί σε έντυπα, εφημερίδες, περιοδικά και στο διαδίκτυο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έχει παρουσιάσει το φωτογραφικό του έργο σε ομιλίες και προβολές σε πολλές πόλεις στην Ελλάδα. Έχει πραγματοποιήσει δύο ατομικές εκθέσεις φωτογραφίας στην Αθήνα, την «Αθέατες Μορφές» στο Πολιτιστικό κέντρο Κύπρου στις 02/2017 και την «Μία Θέση Ανάμεσά Τους» στο TAF The art foundation στις 02/2023. Έχει εκδώσει το φωτογραφικό λεύκωμα με τίτλο «Α Place Among Them / Μία Θέση Ανάμεσά Τους» το Δεκέμβριο του 2022. Η ανάδειξη των συναισθημάτων και το μυστήριο σε συνδυασμό με την απλότητα και την αρμονία αποτελούν τον πρωταρχικό του στόχο σε κάθε φωτογραφία. Ο τρόπος που φωτογραφίζει δηλώνει μια προσπάθεια προσωπικής προσαρμογής στις κοινωνικές διαφοροποιήσεις των καιρών μας.

[Web: www.AndreasKamoutsis.gr | Insta: www.instagram.com/andreas_kamoutsis]

Πληροφορίες σχετικά με την παρουσίαση

Ημερομηνία παρουσίασης : Τετάρτη 26 Απριλίου Ώρα έναρξης :19:30

Πληροφορίες σχετικά με την φωτογραφική έκθεση

Εγκαίνια Έκθεσης Ημέρα : Τετάρτη 26 Απριλίου Ώρα : 19:30

Διάρκεια & Ώρες επίσκεψης των Εκθέσεων:Διάρκεια: 26 Απριλίου έως 12 Μαΐου

Ημέρες : Δευτέρα 19:30 – 21:30 &

Τετάρτη 19:30 – 21:30

Χώρος Παρουσίασης & Έκθεσης

Ελληνική Φωτογραφική Εταιρείας Ηρακλείου

Δουκός Μποφώρ 20, 71202 Ηράκλειο

[Web: https://www.efecrete.gr/ ]

