Σελήνη: Βρέθηκε πολύ νερό - Επιστήμονες μιλούν ακόμη και για γεωτρήσεις

Σύμφωνα με μελέτη Ινδών επιστημόνων η ποσότητα του υπόγειου πάγου στα πρώτα δύο μέτρα είναι περίπου πέντε έως οκτώ φορές μεγαλύτερη από αυτή που εντοπίζεται στην επιφάνεια της Σελήνης.

Ως εκ τούτου, η γεώτρηση στο φεγγάρι για δειγματοληψία ή ανασκαφή αυτού του πάγου θα είναι πρωταρχική για μελλοντικές αποστολές και μακροπρόθεσμη ανθρώπινη παρουσία. Επιπλέον, η μελέτη δείχνει ότι η έκταση του υδάτινου πάγου στη βόρεια πολική περιοχή είναι διπλάσια από αυτή στη νότια πολική περιοχή.

Η μελέτη διεξήχθη από επιστήμονες του Κέντρου Διαστημικών Εφαρμογών της ISRO (SAC), σε συνεργασία με ερευνητές του IIT Kanpur, του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια, του Εργαστηρίου Jet Propulsion και του IIT (ISM) Dhanbad.

Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε επτά όργανα που περιλαμβάνουν ραντάρ, λέιζερ, οπτικό, φασματόμετρο νετρονίων, υπεριώδες φασματόμετρο και θερμικό ραδιόμετρο στο ρομποτικό διαστημόπλοιο Lunar Reconnaissance Orbiter της NASA για να κατανοήσει την προέλευση και την κατανομή του πάγου νερού στη Σελήνη.

Η ακριβής γνώση της κατανομής και του βάθους της εμφάνισης πάγου νερού στους σεληνιακούς πόλους, όπως παρουσιάστηκε στην έρευνα, είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να περιοριστούν οι αβεβαιότητες στην επιλογή μελλοντικών τόπων προσγείωσης και δειγματοληψίας στις αποστολές εξερεύνησης της Σελήνης.

