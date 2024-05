Σε αστυνομικό κλοιό τα πανεπιστήμια στις ΗΠΑ: Πάνω από 2.000 συλλήψεις

Περισσότερα από 2.000 άτομα έχουν συλληφθεί από τις 18 Απριλίου κατά τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις για τη Γάζα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα των ΗΠΑ, που βρίσκονται υπό αστυνομικό κλοιό.

Η κατάσταση παραμένει εκρηκτική σε δεκάδες πανεπιστημιακά ιδρύματα. Στο Πανεπιστήμιο του Πόρτλαντ, αστυνομικοί με πλήρη εξάρτηση βρέθηκαν σε αντιπαράθεση με διαδηλωτές την Πέμπτη έξω από τη βιβλιοθήκη του σχολείου, καθώς οι αρχές προσπαθούσαν να απομακρύνουν τους φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές από τις εγκαταστάσεις. Έγιναν τουλάχιστον δύο συλλήψεις νωρίς χθεςτο πρωί.

Στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσιγκτον, μια ομάδα υπέρ του Ισραήλ και μια άλλη φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών διαδήλωναν περίπου τέσσερα τετράγωνα μακριά η μία από την άλλη, ενώ στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες , η αστυνομία έσπασε ένα οδόφραγμα και συνέλαβε περισσότερους από 100 διαδηλωτές.

Insane videos from UCLA. Protesters showing incredible bravery against fascist police violence. Peep the Irish shield in the front 🇮🇪 pic.twitter.com/owsa4Aa3Po

— Calla (@CallaWalsh) May 2, 2024