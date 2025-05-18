Εγκαινιάζεται η έκθεση «Anthropocene/milieu»
clock 18:14 | 18/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Δήμος Πετρούπολης και η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, την Κυριακή 18 Μαΐου 2025 στις 17:00, σας προσκαλούν στα εγκαίνια της έκθεσης: «Anthropocene/milieu».

Τα έργα βρίσκονται στον Πολυχώρο Αναψυχής & Άθλησης του Δήμου, «Το Ποικίλο», ο οποίος είναι επισκέψιμος όλη την ημέρα. https://maps.app.goo.gl/dhzEN9LfFw4PecQV6

Η έκθεση φέρνει κοντά έργα σύγχρονων εικαστικών που στοχάζονται πάνω στην εποχή του Ανθρωπόκαινου ως καμπή, όπου η ανθρώπινη παρέμβαση στο περιβάλλον αποκτά γεωλογική και πολιτισμική διάσταση.

Επιμέλεια: Κατερίνα Αθανασίου, Λιζέτα Παπαδάκη

Συμμετέχουν: Άικο Βυρίνη-Κατσούφη, Ευθύμης Γρόνθος, Μαρία Κουτσόφτα, Kέλλυ Ταρενίδη, Ναυσικά Τζανουλίνου, Γεωργία Νίκα, Έλλη Λεβεντέρη.

Τη Δευτέρα 19 Μαΐου στις 19:00, στο καφέ του πολυχώρου, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με τους καλλιτέχνες και προσκεκλημένους από τα πεδία της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, της καλλιτεχνικής περιήγησης και της επανάχρησης υλικών.

