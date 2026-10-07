Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης: Επανεξελέγη Γραμματέας της Βουλής

Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, επανεξελέγη, με 221 ψήφους, στο αξίωμα του Γραμματέα του Προεδρείου της Βουλής, με ονομαστική ψηφοφορία που έλαβε χώρα χθες κατά την έναρξη των εργασιών της Δ΄ Συνόδου Κ΄ Βουλευτικής Περιόδου της Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι, δεν είναι η πρώτη φορά που η εμπιστοσύνη των Ελλήνων Βουλευτών αποτυπώνεται στο πρόσωπο του Ηρακλειώτη Βουλευτή, καθώς έχει εκλεγεί στη συγκεκριμένη πολύ τιμητική θέση άλλες τρεις φορές στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής του θητείας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης έκανε την ακόλουθη δήλωση : «Ιδιαίτερα τιμητική η επανεκλογή μου στη θέση του Γραμματέα του Προεδρείου της Βουλής μετά από πρόταση του Προέδρου της Ν.Δ. και Πρωθυπουργού, αλλά και την ευρεία στήριξη των συναδέλφων μου. Τους ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου.

Από τη θέση αυτή θα συνεχίσω την άσκηση των καθηκόντων μου, με σεβασμό προς το Σύνταγμα, τη Βουλή και τους θεσμούς. Με στόχο να συμβάλλω στην εύρυθμη λειτουργία του Κοινοβουλίου, συνεπικουρώντας το έργο του Προέδρου της Βουλής. Θα εξακολουθώ να υπηρετώ τον θεσμό με συνέπεια, διαφάνεια και πνεύμα συνεργασίας προς όφελος του κοινοβουλευτικού έργου».

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