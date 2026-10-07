Τσίπρας: Η στέγη "καταπίνει" έως το 40% του εισοδήματος – Πυρά για το Ελληνικό, αιχμές για Ρούμπιο

Τη στεγαστική κρίση, που απορροφά ολοένα μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος των πολιτών, έθεσε στο επίκεντρο της παρέμβασής του ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του «Βήματος» «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη».

Ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, έφερε το Ελληνικό και τον Βοτανικό ως παραδείγματα χαμένων ευκαιριών για την προσιτή κατοικία και αναφέρθηκε στην έλλειψη πρασίνου και ελεύθερων χώρων στην πρωτεύουσα.

Επεκτάθηκε και στην επίσκεψη του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την παραχώρηση της Πνύκας και προβληματισμό για τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου.

«Έως το 40% του εισοδήματος για τη στέγαση»



Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς το ποσοστό του εισοδήματος που κατευθύνεται στη στέγαση. Όπως ανέφερε, ο μέσος πολίτης διαθέτει περίπου το ένα τρίτο του εισοδήματός του για δαπάνες στέγης, ενώ μαζί με τις συναφείς επιβαρύνσεις το ποσοστό μπορεί να φτάνει ακόμη και το 40%.

Επικαλούμενος στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι τιμές των κατοικιών στην Αττική αυξήθηκαν κατά 70% τα τελευταία επτά χρόνια, χαρακτήρισε την εξέλιξη «δραματική» και στάθηκε ιδιαίτερα στις ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες.

«Αυτό το ήξερε ο πρωθυπουργός πριν από επτά χρόνια και κυρίως πριν από πέντε χρόνια, όταν είχε το Ταμείο Ανάκαμψης», ανέφερε. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε για τη στέγη «αυτό το τεράστιο δώρο, το τεράστιο εργαλείο πόρων», συνολικού ύψους 36 δισ. ευρώ.

Αντιπαρέβαλε, μάλιστα, το παράδειγμα της Ισπανίας, λέγοντας ότι ο Πέδρο Σάντσεθ «αξιοποίησε 5 δισεκατομμύρια για στέγη και έφτιαξε 20.000 νέες κατοικίες».

Το Ελληνικό στο επίκεντρο της κριτικής



Αναφερόμενος στην πρόταση για τη δημιουργία 50.000 προσιτών κατοικιών, ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε το Ελληνικό ως «μέγιστο παράδειγμα» στρεβλής αντίληψης για την αξιοποίηση του δημόσιου χώρου.

«Είχαμε μια τεράστια αδόμητη περιοχή, το Παλαιό Αεροδρόμιο, και αυτό το οποίο εκπονήθηκε και δρομολογήθηκε ήταν το real estate», σημείωσε. Υποστήριξε ότι η έκταση θα μπορούσε να είχε αξιοποιηθεί και για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, ενώ σήμερα οι υψηλές τιμές απευθύνονται σε ιδιαίτερα εύπορους αγοραστές.

«Χαιρόμαστε πιο πολύ τα malls παρά το Πεδίον του Άρεως»



Για τη μεγαλύτερη παθογένεια της Αθήνας, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν κατηγορηματικός: «Ο ελάχιστος χώρος πρασίνου και οι ελάχιστοι ελεύθεροι χώροι».



Διευκρίνισε ότι το πρόβλημα έχει βαθιές ιστορικές ρίζες και δεν μπορεί να αποδοθεί στις πρόσφατες δημοτικές αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, στην Αθήνα αντιστοιχούν μόλις 6,6 τετραγωνικά μέτρα αδόμητων, πράσινων χώρων ανά κάτοικο.

«Στην υπόλοιπη Ευρώπη οι πολίτες χαίρονται τον δημόσιο χώρο. Στην Ελλάδα μάλλον πρέπει να έχει κάποια εμπορευματική χρήση για να το χαρούμε», σχολίασε, προσθέτοντας: «Χαιρόμαστε πιο πολύ τα malls παρά το Πεδίον του Άρεως».

Οι επιφυλάξεις για την ομιλία Ρούμπιο στην Πνύκα



Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε «παρακινδυνευμένη, πολύ τολμηρή απόφαση» την παραχώρηση της Πνύκας για την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο, υπογραμμίζοντας ότι η τελική κρίση θα εξαρτηθεί από το περιεχόμενό της.

Υπενθύμισε ότι ο ίδιος είχε προσκαλέσει ως πρωθυπουργός τον Εμανουέλ Μακρόν να μιλήσει στον ιστορικό χώρο, ενώ αντίστοιχη σκέψη για τον Μπαράκ Ομπάμα δεν προχώρησε για λόγους ασφαλείας.

Συνδέοντας τον συμβολισμό της Πνύκας με τις σημερινές απειλές για τη δημοκρατία, ανέφερε ότι «το πνεύμα της Πνύκας δεν συνάδει με την αντίληψη του δικαίου του ισχυρού».

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν θα υπάρχει ζήτημα εάν ο αμερικανός υπουργός περιοριστεί στον θεσμικό του ρόλο και δεν προχωρήσει σε «ιδεολογικά φορτισμένη τοποθέτηση».

Για τη διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου



Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε επίσης προβληματισμό για τις μέχρι τώρα δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου.

Υποστήριξε ότι, βάσει του διεθνούς δικαίου, η Ελλάδα δεν υποχρεούται να ζητήσει άδεια από την Τουρκία για την πόντιση καλωδίου στην υφαλοκρηπίδα. Σχολιάζοντας τη θέση του αμερικανού υπουργού ότι το ζήτημα αφορά και άλλες χώρες και θα συζητηθεί κατ’ ιδίαν, είπε ότι του δημιουργείται η αίσθηση μιας στάσης «Πόντιου Πιλάτου».

«Αν ισχύει, είναι βαθιά απογοητευτικό», ανέφερε, ζητώντας ουσιαστική δήλωση στήριξης του διεθνούς δικαίου και του δικαιώματος της Ελλάδας να υλοποιήσει το έργο.

«Μακάρι να πέφτω έξω, αλλά φοβάμαι ότι αυτοί που θα κερδίσουν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που μάλλον επιδιώκουν την αγορά νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων από την Ελλάδα», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι το ζητούμενο από τέτοιες επισκέψεις είναι «τι πραγματικά κερδίζει η χώρα».

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