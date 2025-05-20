Το σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη επισκέφθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος

Το ιστορικό σπίτι του αείμνηστου Μίκη Θεοδωράκη στην Επιφανούς 1, επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, όπου και συναντήθηκε με την οικογένεια του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη, αγωνιστή της Δημοκρατίας και της Ειρήνης.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανακοίνωσε την πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να τιμήσει, στην πρώτη μέρα του Συνεδρίου του, τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη και απηύθυνε σχετική πρόσκληση στην οικογένεια, στη διοίκηση του Μουσείου «Μίκης Θεοδωράκης» και στον Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μουσικής», η οποία έγινε αποδεκτή.

Στο πρόσωπο του ουσιαστικά τιμώνται τα 100 χρόνια των αγώνων της Ρωμιοσύνης.

Ήταν μια συνάντηση ξεχωριστή, φορτισμένη συναισθηματικά με τη οικογένεια και τους φίλους του Μίκη.

Ο Σωκράτης Φάμελλος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ζήτησε να ενημερωθεί για τις εκδηλώσεις των 100 χρόνων και για τη λειτουργία του Μουσείου «Μίκης Θεοδωράκης» της Ζάτουνας.

Ο πρόεδρος του Μουσείου, Παρασκευάς Παρασκευόπουλος προσκάλεσε τον Σωκράτη Φάμελλο να παρευρεθεί στις εκδηλώσεις του 4ου Διεθνούς Φεστιβάλ Μίκη Θεοδωράκη «Αρκαδίες» στη Ζάτουνα στις 20,21 και 22 Ιουνίου στη Ζάτουνα.

Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνόδευσε η γραμματέας του κόμματος, Ράνια Σβίγκου και η βουλευτής Τρικάλων και τομεάρχης Πολιτισμού της ΚΟ, Μαρίνα Κοντοτόλη.

Στη συνάντηση συμμετείχε η διευθύντρια της Λαϊκής Ορχήστρας Μίκη Θεοδωράκη και μέλος του ΔΣ του Μουσείου, Μαργαρίτα Θεοδωράκη, ο συνθέτης και μουσικός, Γιώργος Θεοδωράκης, ο πρόεδρος του ΔΣ του Μουσείου «Μίκης Θεοδωράκης» Ζάτουνας, Παρασκευάς Παρασκευόπουλος, ο δήμαρχος Γορτυνίας και αντιπρόεδρος του Μουσείου, Ευστάθιος Κούλης, ο ταμίας του ΔΣ του Μουσείου, Αθανάσιος Πετράκος και η υπεύθυνη του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής στη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη» (όπου φυλάσσεται το Αρχείο του Μίκη), Βάλια Βράκα.

Στη συνέχεια, τον πρόεδρο Σωκράτη Φάμελλο και την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ο Διευθυντής του του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» και μέλος του ΔΣ του Μουσείου «Μίκης Θεοδωράκης», Αλέξανδρος Χαρκιολάκης, όπου μαζί με την κα Βάλια Βράκα πραγματοποίησαν ξενάγηση στο Αρχείο του Μίκη.

Ένα ταξίδι στον χρόνο, στην ιστορία και στην τεράστια παρακαταθήκη του Μίκη Θεοδωράκη. Μια παρακαταθήκη έμπνευσης, δημιουργίας και αγώνων.

