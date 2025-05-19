Στη Νέα Υόρκη ο Κ. Μητσοτάκης - Μηνύματα από τον ΟΗΕ προς την Τουρκία

Στις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει ο Πρωθυπουργός ο οποίος θα προεδρεύσει την Τρίτη, 20 Μαΐου, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στην εκδήλωση Υψηλού Επιπέδου (signature event) της ελληνικής Προεδρίας για τη θαλάσσια ασφάλεια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται από την Πέμπτη στις ΗΠΑ, όπου πήγε με πτήση της γραμμής, προκειμένου να παραστεί στις τελετές αποφοίτησης των παιδιών του από γνωστά αμερικανικά πανεπιστήμια.

Η θαλάσσια ασφάλεια αποτελεί μία από τις έξι προτεραιότητες της διετούς θητείας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, και θα είναι το αντικείμενο της κεντρικής εκδήλωσης υψηλού επιπέδου η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη.

Η επιλογή του θέματος δεν είναι τυχαία καθώς συνδέεται στενά και με την στάση της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) που ασκεί η Ελλάδα τον Μάιο, ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη διετία 2025-2026.

Όπως τονίζουν Κυβερνητικές πηγές πρόκειται για συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της οποίας ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει και στην οποία θα προχωρήσει σε εθνική παρέμβαση. Στην παρέμβασή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει τις απειλές για τη θαλάσσια ασφάλεια και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, τη σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας για την διεθνή ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια και τον ρόλο της Ελλάδας.

Στην κεντρική εκδήλωση της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, António Guterres και η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού μεταξύ άλλων.

Την Τρίτη αναμένεται να έχει ο Πρωθυπουργός τετ α τετ με τον ΓΓ του ΟΗΕ, στην συνάντηση αναμένεται να συμμετέχει και ο Γ. Γεραπετρίτης.

Οι προτεραιότητες της Αθήνας

Σύμφωνα με πληροφορίες, θεματικές της ελληνικής προεδρίας θα είναι: η προστασία των αμάχων σε καιρό πολέμου, «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια» και «Παιδιά σε Ενοπλες Συγκρούσεις».

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κρίση στη Μέση Ανατολή θα αποτελέσουν κεντρικό θέμα των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Οι εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια, η κατάσταση στη Λιβύη και στο Σουδάν έχουν επίσης επιλεγεί ως κύρια θέματα συζήτησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΥΠΕΞ, κατά τη διάρκεια της προεδρίας της η Ελλάδα ως θερμός υποστηρικτής της πολυμερούς διπλωματίας, της συλλογικής ασφάλειας και του ειρηνευτικού ρόλου των Ηνωμένων Εθνών θα εργαστεί με όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, με γνώμονα τη διατήρηση και την εμπέδωση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας προς μια διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας βασισμένη σε κανόνες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Μητσοτάκης: Τα Πανεπιστήμια ανήκουν στους φοιτητές

To ΠΑΣΟΚ καταθέτει σήμερα αίτημα προανακριτικής για τα Τέμπη