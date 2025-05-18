Μητσοτάκης: Θα αναδείξει τις απειλές για τη θαλάσσια ασφάλεια σε εκδήλωση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στην εκδήλωση Υψηλού Επιπέδου (signature event) της ελληνικής Προεδρίας για τη θαλάσσια ασφάλεια, θα προεδρεύσει την Τρίτη 20 Μαΐου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της Προεδρίας του Συμβουλίου που ασκεί η Ελλάδα κατά τον μήνα Μάιο 2025, ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη διετία 2025-2026.







Κατά τη συνεδρίαση, ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε εθνική παρέμβαση, στην οποία αναμένεται να αναδείξει τις απειλές για τη θαλάσσια ασφάλεια και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, τη σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας για την διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και τον ρόλο της Ελλάδας σε αυτό τον τομέα.







Δυνατότητα παρεμβάσεων έχουν όχι μόνο τα 15 κράτη - μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά το σύνολο των μελών του ΟΗΕ που ενδιαφέρονται να παρέμβουν. Στη συνεδρίαση θα συμμετέχουν και διεθνείς φορείς.







Η συνεδρίαση θα αρχίσει με εισηγήσεις ομιλητών (briefers). Με βάση τον σχεδιασμό, στην κεντρική εκδήλωση της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού και άλλοι.

