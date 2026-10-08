Ο Μάρκο Ρούμπιο αναχώρησε από την Αθήνα (βίντεο)

Από την Αθήνα αναχώρησε το πρωί της Πέμπτης ο Μάρκο Ρούμπιο ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη υψηλού συμβολισμού στην Αθήνα.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε την Αθήνα, στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ. Η επίσκεψή του επιβεβαίωσε το ιδιαίτερα στενό επίπεδο των σχέσεων των δύο χωρών, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια, τις επενδύσεις και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια υπέγραψε συμφωνία για τη συνεργασία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.

Η αναχώρηση του Μάρκο Ρούμπιο από το ξενοδοχείο που έμενε

Οι συναντήσεις του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Αθήνα

Το απόγευμα συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι συνομιλίες ανέδειξαν τον ρόλο της Ελλάδας ως σημαντικού εταίρου των ΗΠΑ στην περιοχή, αλλά και τη σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Ξεχωριστή στιγμή της επίσκεψης αποτέλεσε η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα, όπου ο Αμερικανός υπουργός αναφέρθηκε στην ιστορική και πολιτική κληρονομιά της Αθήνας, συνδέοντάς την με τις σύγχρονες αξίες και προκλήσεις του δυτικού κόσμου. «Η ιστορία της Αμερικής, η ιστορία της χώρας μου, είναι καλυμμένη με τα δακτυλικά αποτυπώματα της αρχαιότητας. Η Ελλάδα είναι κυριολεκτικά χαραγμένη στην αρχιτεκτονική της κυβέρνησής μας, στις επιβλητικές κολόνες, στους θόλους και στα μνημεία σε όλη την πρωτεύουσά μας, την πόλη όπου γεννήθηκε το Σύνταγμά μας» είπε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

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