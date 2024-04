Μητσοτάκης από την Τήλο: Το πρώτο νησί στον κόσμο, που έχει μηδενίσει την ταφή απορριμμάτων

Θέματα περιβάλλοντος, υγείας, αλλά και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος απασχόλησαν κατά βάση τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την σημερινή (8/4) επίσκεψή του στην Τήλο.

Αναλυτικότερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μεσημέρι την Τήλο, το πρώτο νησί παγκοσμίως που, χάρη στο πιλοτικό πρόγραμμα Just Go Zero Tilos, έχει μηδενίσει την ταφή απορριμμάτων κι έχει λάβει την πιστοποίηση Zero Waste Cities, με αποτέλεσμα να θεωρείται πρότυπο στη διαχείριση αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος.

«Αποδείξατε ότι είναι ένα έργο και μία πρωτοβουλία που αγκαλιάστηκε από την τοπική κοινωνία. Προφανώς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το έργο αυτό να μπορεί να αναπαραχθεί και σε άλλα νησιά αυτού του μεγέθους, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η ανακύκλωση στο 100%, έτσι ώστε να μηδενίσουμε πρακτικά τα απορρίμματα τα οποία κατευθύνονται προς ταφή, είναι ένας στόχος ο οποίος είναι απολύτως εφικτός», σημείωσε ο πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Δημαρχείο, όπου η Δήμαρχος Μαρία Καμμά και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψαν προγραμματική σύμβαση με την οποία ο περιφερειακός ΦοΔΣΑ αναλαμβάνει τη διαχείριση του προγράμματος.

«Να σας συγχαρώ γι’ αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, η οποία δημιουργεί κι ένα ενδιαφέρον θεσμικό προηγούμενο, αλλά κυρίως θέλω να τονίσω την πολύ μεγάλη σημασία την οποία αποδίδω -και αποδίδουμε συνολικά στην κυβέρνηση- σε καινοτόμα έργα τα οποία κάνουν την κυκλική οικονομία πράξη», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τα έργα στο νησί της Τήλου

Κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Δημαρχείο έγινε μία επισκόπηση των έργων που υλοποιούνται στο νησί, ενώ ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να δει το αναβαθμισμένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών, το οποίο συστεγάζεται με το Δημαρχείο.

Υπογραμμίστηκε ακόμα ότι η Τήλος είναι ήδη ένα πρωτοπόρο νησί και στο σκέλος της «πράσινης» ενέργειας, έχοντας εγκαταστήσει αφενός υβριδικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρισμού από ανεμογεννήτρια και φωτοβολταϊκό πάρκο και αφετέρου υποδομές αποθήκευσης του πλεονάσματος σε μπαταρίες, με αποτέλεσμα τη μεγάλη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών στο ετήσιο ενεργειακό μείγμα, παρά τις μεγάλες απαιτήσεις στη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον οικισμό Μεγάλο Χωριό, όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει κατοίκους στην κεντρική πλατεία και να συνομιλήσει μαζί τους.

Πρώτη στάση του Πρωθυπουργού στην Τήλο ήταν το νεόδμητο Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο, συνολικού εμβαδού 798 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο θα λειτουργήσει ως αναπτυξιακός πόλος, προσελκύοντας επισκέπτες στο νησί και προβάλλοντας την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του.

Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στις αίθουσες του μουσείου και ενημερώθηκε για την συλλογή του και για τα βιοκλιματικά πρότυπα με βάση τα οποία κατασκευάστηκε. Προτού αναχωρήσει έγινε ο πρώτος που υπέγραψε το βιβλίων επισκεπτών του μουσείου, τα εγκαίνια του οποίου προγραμματίζονται στις αρχές του καλοκαιριού.

